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В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния - РИА Новости, 11.10.2022
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В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния - РИА Новости, 11.10.2022
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния
Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:47
2022-10-11T08:48
в мире
россия
украина
германия
вальдемар гердт
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Нынешний конфликт на Украине – это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией. Мир уже пережил две мировые войны и сейчас находится на пороге третьей, если не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России", - считает Гердт.По его словам, англосаксы издавна вынашивают план ослабить и раздробить Россию, так как считают, что одному народу не должна принадлежать столь огромная территория с большими запасами энергоресурсов и природных ископаемых."С их стороны - ничего личного, только бизнес и желание владеть всем тем, что есть сейчас у России", - сказал Гердт.
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в мире, россия, украина, германия, вальдемар гердт, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Германия, Вальдемар Гердт, Санкции в отношении России
08:47 11.10.2022 (обновлено: 08:48 11.10.2022)
 
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния

Экс-депутат бундестага назвал конфликт на Украине примером противостояния России и Запада

© AP Photo / Markus SchreiberБундестаг в Берлине
Бундестаг в Берлине - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Markus Schreiber
Бундестаг в Берлине. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт.
"Нынешний конфликт на Украине – это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией. Мир уже пережил две мировые войны и сейчас находится на пороге третьей, если не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России", - считает Гердт.
По его словам, англосаксы издавна вынашивают план ослабить и раздробить Россию, так как считают, что одному народу не должна принадлежать столь огромная территория с большими запасами энергоресурсов и природных ископаемых.
"С их стороны - ничего личного, только бизнес и желание владеть всем тем, что есть сейчас у России", - сказал Гердт.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:18Специальная военная операция на Украине
В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта
 
В миреРоссияУкраинаГерманияВальдемар ГердтСанкции в отношении России
 
 
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