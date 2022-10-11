https://ria.ru/20221011/ukraina-1822992589.html
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния - РИА Новости, 11.10.2022
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния
Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:47
2022-10-11T08:47
2022-10-11T08:48
в мире
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украина
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вальдемар гердт
санкции в отношении россии
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Нынешний конфликт на Украине – это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией. Мир уже пережил две мировые войны и сейчас находится на пороге третьей, если не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России", - считает Гердт.По его словам, англосаксы издавна вынашивают план ослабить и раздробить Россию, так как считают, что одному народу не должна принадлежать столь огромная территория с большими запасами энергоресурсов и природных ископаемых."С их стороны - ничего личного, только бизнес и желание владеть всем тем, что есть сейчас у России", - сказал Гердт.
https://ria.ru/20221010/most-1822950482.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, германия, вальдемар гердт, санкции в отношении россии
В мире, Россия, Украина, Германия, Вальдемар Гердт, Санкции в отношении России
08:47 11.10.2022 (обновлено: 08:48 11.10.2022)
В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния
Экс-депутат бундестага назвал конфликт на Украине примером противостояния России и Запада