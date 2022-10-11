https://ria.ru/20221011/ukraina-1822992589.html

В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния

В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния - РИА Новости, 11.10.2022

В ФРГ назвали конфликт на Украине проявлением многовекового противостояния

Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:47

2022-10-11T08:47

2022-10-11T08:48

в мире

россия

украина

германия

вальдемар гердт

санкции в отношении россии

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт - РИА Новости. Нынешний конфликт на Украине является проявлением многовекового противостояния между англосаксами и Россией, заявил РИА Новости экс-депутат бундестага ФРГ, член правой немецкой партии "Альтернатива для Германии" Вальдемар Гердт."Нынешний конфликт на Украине – это проявление многовекового противостояния между англосаксами и Россией. Мир уже пережил две мировые войны и сейчас находится на пороге третьей, если не остановить стремление США и Британии заполучить контроль над энергоресурсами России", - считает Гердт.По его словам, англосаксы издавна вынашивают план ослабить и раздробить Россию, так как считают, что одному народу не должна принадлежать столь огромная территория с большими запасами энергоресурсов и природных ископаемых."С их стороны - ничего личного, только бизнес и желание владеть всем тем, что есть сейчас у России", - сказал Гердт.

https://ria.ru/20221010/most-1822950482.html

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Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, германия, вальдемар гердт, санкции в отношении россии