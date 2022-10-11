Рейтинг@Mail.ru
На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/ukraina-1822990493.html
На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт
На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт - РИА Новости, 11.10.2022
На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт
Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:30
2022-10-11T08:30
специальная военная операция на украине
в мире
украина
вооруженные силы рф
государственная служба украины по чс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_0:222:2500:1628_1920x0_80_0_0_037e2a9adb1706bff7d01b6efc5e01f1.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.Отмечается, что все еще обесточены населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях."Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Ольга Фомченкова
Ольга Фомченкова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/0c/06/1762446979_329:0:2500:1628_1920x0_80_0_0_48324412c43ddc909c00c7245c787a5a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, вооруженные силы рф, государственная служба украины по чс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Вооруженные силы РФ, Государственная служба Украины по ЧС
08:30 11.10.2022
 
На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт

ГСЧС: 301 населенный пункт на Украине остается обесточенным после российских ударов

© РИА Новости / Стрингер / Перейти в медиабанкЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Линии электропередачи во Львовской области. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.
Отмечается, что все еще обесточены населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
Посмотреть
"Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.
По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.
Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
Ответы со стороны России будут жесткими – Путин о реакции на украинские теракты
10 октября, 13:05Специальная военная операция на Украине
Путин пригрозил Украине жестким ответом в случае продолжения терактов
В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.
Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаВооруженные силы РФГосударственная служба Украины по ЧС
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала