https://ria.ru/20221011/ukraina-1822990493.html

На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт

На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт - РИА Новости, 11.10.2022

На Украине остается обесточенным 301 населенный пункт

Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:30

2022-10-11T08:30

2022-10-11T08:30

специальная военная операция на украине

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украина

вооруженные силы рф

государственная служба украины по чс

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Украинская государственная служба по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) заявила, что утром во вторник остаются обесточенными 301 населенный пункт после российских ударов в понедельник по пунктам военного управления, энергетической инфраструктуры и связи.Отмечается, что все еще обесточены населенные пункты в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях."Остается обесточенным 301 населенный пункт в Киевской, Львовской, Сумской, Хмельницкой и Тернопольской областях", - говорится в сообщении ведомства в Telegram.По заявлению службы, электроснабжение было восстановлено в более чем 3,5 тысячи населенных пунктов.Президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что сегодня утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента РФ, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны РФ заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.Украинские СМИ в понедельник сообщили о взрывах в Киеве и Киевской области, также под ракетные удары попали Харьков, Одесса, Днепропетровск, Львов и Львовская область, Ивано-Франковск, Тернополь, Хмельницкий, Конотоп, Ровенская и Полтавская области. Кроме того, в офисе Зеленского сообщили об ударах по энергообъектам Запорожья, Винницы, Сум, Житомира.Кроме того, местные жители сообщили РИА Новости, что взрывы произошли в понедельник на военном полигоне в Одесской области в районе села Маяки на границе с Молдавией. Украинский депутат заявлял о взрывах в Черкасской области.

https://ria.ru/20221010/putin-1822776017.html

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

в мире, украина, вооруженные силы рф, государственная служба украины по чс