https://ria.ru/20221011/ukraina-1822988763.html

Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022

Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине, сообщает издание... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:01

2022-10-11T08:01

2022-10-11T10:10

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине, сообщает издание "Страна.ua".Он добавил, что "все службы работают".Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.

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