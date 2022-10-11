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Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022
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Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022
Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС
Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине, сообщает издание... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:01
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине, сообщает издание "Страна.ua".Он добавил, что "все службы работают".Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".В Минобороны заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
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в мире, винницкая область, украина, россия, страна.ua
В мире, Винницкая область, Украина, Россия, Страна.ua
08:01 11.10.2022 (обновлено: 10:10 11.10.2022)
 
Украинские власти сообщили об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

Глава Винницкой облгосадминистрации Борзов сообщил об атаке дронов на Ладыжинскую ТЭС

CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв / Ладыжинская ТЭС
Ладыжинская ТЭС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
CC0 / Public domain/Андрій Стебелєв /
Ладыжинская ТЭС. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Председатель Винницкой облгосадминистрации Сергей Борзов заявил, что дроны-камикадзе атаковали Ладыжинскую ТЭС в Винницкой области на Украине, сообщает издание "Страна.ua".
Он добавил, что "все службы работают".
Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза в понедельник сообщил, что утром нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры.
Субботнее ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно. Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
В Минобороны заявили, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине достигнута.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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