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В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами - РИА Новости, 11.10.2022
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В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами - РИА Новости, 11.10.2022
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами
Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:30
2022-10-11T12:30
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки", - говорится в сообщении.Мэрия Казани просит родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.В текущем году сообщения о "минировании" в разные учебные заведения Казани поступали уже несколько раз, в частности, в феврале, марте и апреле.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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россия, казань, происшествия
Россия, Казань, Происшествия
12:30 11.10.2022
 
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами

Несколько школ в Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами

© РИА Новости / Наталья Селиверстова / Перейти в медиабанкПолиция
Полиция - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем Telegram-канале.
"Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки", - говорится в сообщении.
Мэрия Казани просит родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.
В текущем году сообщения о "минировании" в разные учебные заведения Казани поступали уже несколько раз, в частности, в феврале, марте и апреле.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
Сапер - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:50
Крымские школы получили сообщения о минировании
 
РоссияКазаньПроисшествия
 
 
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