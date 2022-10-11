https://ria.ru/20221011/ugrozy-1823062000.html
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами - РИА Новости, 11.10.2022
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами
Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:30
2022-10-11T12:30
2022-10-11T12:30
россия
казань
происшествия
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КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки", - говорится в сообщении.Мэрия Казани просит родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.В текущем году сообщения о "минировании" в разные учебные заведения Казани поступали уже несколько раз, в частности, в феврале, марте и апреле.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, казань, происшествия
Россия, Казань, Происшествия
В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами
Несколько школ в Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами