https://ria.ru/20221011/ugrozy-1823062000.html

В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами

В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами - РИА Новости, 11.10.2022

В некоторые казанские школы поступили сообщения с угрозами

Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:30

2022-10-11T12:30

2022-10-11T12:30

россия

казань

происшествия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151032/66/1510326662_0:123:2400:1473_1920x0_80_0_0_6864b4bbb1b22f56dcb67a1a17ff0ef0.jpg

КАЗАНЬ, 11 окт – РИА Новости. Несколько школ Казани во вторник получили на электронную почту сообщения с угрозами, правоохранительные органы проводят проверки, сообщила мэрия в своем Telegram-канале."Сегодня ряд казанских школ получили сообщения с угрозами. Руководство школ действует по инструкции, по необходимости правоохранительные органы проводят проверки", - говорится в сообщении.Мэрия Казани просит родителей с пониманием отнестись к вынужденным мерам безопасности.В текущем году сообщения о "минировании" в разные учебные заведения Казани поступали уже несколько раз, в частности, в феврале, марте и апреле.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20221011/minirovanie-1823017509.html

россия

казань

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

россия, казань, происшествия