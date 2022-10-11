https://ria.ru/20221011/ugar-1823193028.html
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом - РИА Новости, 11.10.2022
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом
Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:57
2022-10-11T17:57
2022-10-11T17:57
происшествия
орловская область
орловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808495307_0:102:3279:1946_1920x0_80_0_0_ef9f47c55cfe1c4f712f97053f4755e9.jpg
БРЯНСК, 11 окт – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону."В Орловском районе по факту обнаружения тел четверых местных жителей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 октября 2022 года в вечернее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в поселке Зареченский Орловского района области обнаружены тела двоих женщин и двоих мужчин, проживавших в данной квартире, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты интересующие следствие вещественные доказательства.Следственное управление предупреждает жителей области о необходимости в осенне-зимний сезон соблюдать требования безопасности при обращении с оборудованием, используемым для обогрева помещений.
https://ria.ru/20221007/gaz-1822224125.html
https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html
орловская область
орловский район
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/0a/1808495307_274:0:3003:2047_1920x0_80_0_0_626776630ffed3ba211accf2251a9bdc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, орловская область, орловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Орловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом
В Орловской области обнаружили тела четверых человек с признаками отравления угарным газом