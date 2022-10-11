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В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом - РИА Новости, 11.10.2022
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В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом - РИА Новости, 11.10.2022
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом
Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T17:57
2022-10-11T17:57
происшествия
орловская область
орловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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БРЯНСК, 11 окт – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону."В Орловском районе по факту обнаружения тел четверых местных жителей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 октября 2022 года в вечернее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в поселке Зареченский Орловского района области обнаружены тела двоих женщин и двоих мужчин, проживавших в данной квартире, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты интересующие следствие вещественные доказательства.Следственное управление предупреждает жителей области о необходимости в осенне-зимний сезон соблюдать требования безопасности при обращении с оборудованием, используемым для обогрева помещений.
https://ria.ru/20221007/gaz-1822224125.html
https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html
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происшествия, орловская область, орловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Орловская область, Орловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
17:57 11.10.2022
 
В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом

В Орловской области обнаружили тела четверых человек с признаками отравления угарным газом

© РИА Новости / Макс Ветров / Перейти в медиабанкСотрудники полиции и скорая помощь
Сотрудники полиции и скорая помощь - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Макс Ветров
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Сотрудники полиции и скорая помощь. Архивное фото
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БРЯНСК, 11 окт – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону.
Орловском районе по факту обнаружения тел четверых местных жителей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 октября 2022 года в вечернее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в поселке Зареченский Орловского района области обнаружены тела двоих женщин и двоих мужчин, проживавших в данной квартире, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.
Рабочий со сварочным аппаратом - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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В Москве при сварочных работах в девятиэтажке взорвался газ
Отмечается, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты интересующие следствие вещественные доказательства.
Следственное управление предупреждает жителей области о необходимости в осенне-зимний сезон соблюдать требования безопасности при обращении с оборудованием, используемым для обогрева помещений.
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ПроисшествияОрловская областьОрловский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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