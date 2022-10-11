https://ria.ru/20221011/ugar-1823193028.html

В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом

В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом - РИА Новости, 11.10.2022

В Орловской области обнаружили тела с признаками отравления угарным газом

Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T17:57

2022-10-11T17:57

2022-10-11T17:57

происшествия

орловская область

орловский район

россия

следственный комитет россии (ск рф)

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БРЯНСК, 11 окт – РИА Новости. Следствие в Орловской области возбудило уголовное дело после обнаружения в многоквартирном доме тел двух мужчин и двух женщин с признаками отравления угарным газом, сообщило СУСК РФ по региону."В Орловском районе по факту обнаружения тел четверых местных жителей возбуждено уголовное дело. По данным следствия, 10 октября 2022 года в вечернее время в одной из квартир многоквартирного жилого дома в поселке Зареченский Орловского района области обнаружены тела двоих женщин и двоих мужчин, проживавших в данной квартире, с признаками отравления угарным газом", - говорится в сообщении.Отмечается, что по результатам доследственной проверки возбуждено уголовное дело по статье "причинение смерти по неосторожности". На месте происшествия проведен осмотр, в ходе которого изъяты интересующие следствие вещественные доказательства.Следственное управление предупреждает жителей области о необходимости в осенне-зимний сезон соблюдать требования безопасности при обращении с оборудованием, используемым для обогрева помещений.

https://ria.ru/20221007/gaz-1822224125.html

https://ria.ru/20221007/delo-1822132703.html

орловская область

орловский район

россия

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происшествия, орловская область, орловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)