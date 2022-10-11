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Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ - РИА Новости, 11.10.2022
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Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ
Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ - РИА Новости, 11.10.2022
Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ
Массированные удары по критической инфраструктуре Украины подкосили моральный дух украинских солдат, которые поняли, что Россия может ответить "не по-детски",... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:14
2022-10-11T16:14
в мире
александр михайлов (генерал-майор)
владимир путин
украина
киев
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Массированные удары по критической инфраструктуре Украины подкосили моральный дух украинских солдат, которые поняли, что Россия может ответить "не по-детски", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов."Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно четко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причем ответить там, где находится тыл украинской армии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.По его словам, уже сегодня те, кто находится на фронте, ощущают, что у украинских военных "наступает моральное опустошение". "Они же считали, что у них очень прочный тыл, а это оказалось совсем не так", - подчеркнул Михайлов.Руководство Украины, считает он, "после вчерашнего впало в агонию". "Фактически, Украина сейчас прочувствует то, что их власть творила восемь лет в Донбассе, и начнет задумываться", - добавил собеседник.Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.Как отмечал президент РФ Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html
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в мире, александр михайлов (генерал-майор), владимир путин, украина, киев, донбасс
В мире, Александр Михайлов (генерал-майор), Владимир Путин, Украина, Киев, Донбасс
16:14 11.10.2022
 
Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ

Отставной офицер ФСБ Михайлов заявил об ослаблении духа ВСУ в связи с ракетными ударами

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуски ракет с вертолета ВС РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуски ракет с вертолета ВС РФ по украинским объектам военного управления и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуски ракет с вертолета ВС РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Массированные удары по критической инфраструктуре Украины подкосили моральный дух украинских солдат, которые поняли, что Россия может ответить "не по-детски", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
"Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно четко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причем ответить там, где находится тыл украинской армии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
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По его словам, уже сегодня те, кто находится на фронте, ощущают, что у украинских военных "наступает моральное опустошение". "Они же считали, что у них очень прочный тыл, а это оказалось совсем не так", - подчеркнул Михайлов.
Руководство Украины, считает он, "после вчерашнего впало в агонию". "Фактически, Украина сейчас прочувствует то, что их власть творила восемь лет в Донбассе, и начнет задумываться", - добавил собеседник.
Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
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