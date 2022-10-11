Удары по инфраструктуре ослабили дух ВСУ, считает отставной офицер ФСБ
Отставной офицер ФСБ Михайлов заявил об ослаблении духа ВСУ в связи с ракетными ударами
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуски ракет с вертолета ВС РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
Пуски ракет с вертолета ВС РФ по украинским объектам военного управления и энергетики
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Массированные удары по критической инфраструктуре Украины подкосили моральный дух украинских солдат, которые поняли, что Россия может ответить "не по-детски", считает генерал-майор ФСБ России в отставке Александр Михайлов.
"Безусловно, удары по территории Украины сильно ударили и по моральному духу украинских солдат, которые совершенно четко почувствовали, что Россия может ответить не по-детски, причем ответить там, где находится тыл украинской армии", - сказал эксперт в беседе с РИА Новости.
По его словам, уже сегодня те, кто находится на фронте, ощущают, что у украинских военных "наступает моральное опустошение". "Они же считали, что у них очень прочный тыл, а это оказалось совсем не так", - подчеркнул Михайлов.
Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".
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