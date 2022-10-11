https://ria.ru/20221011/udary-1823072459.html

Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС

Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС - РИА Новости, 11.10.2022

Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС

Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:52

2022-10-11T12:52

2022-10-11T12:52

в мире

россия

украина

киев

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

михаил фалеев

владимир путин

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить управление государством, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Энергетическая система Украины не разрушена полностью: многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности. Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины", - подчеркнул Фалеев.Он отметил, что результаты массированных ударов можно рассматривать в нескольких аспектах. Прежде всего, они привели к временным нарушениям производства и ремонта военной техники, а также системы железнодорожных перевозок."Во-вторых, их последствия социально ощутимы, так как нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством. Далее, они демонстрируют возможности Вооруженных сил России и эффективно воздействуют на объекты по всей территории Украины", - резюмировал собеседник агентства.Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.Как отмечал президент РФ Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным - то есть нарушения в их работе грозят потерей управления экономикой страны, субъекта или местной территории, ее разрушению или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.В целом, в перечень таких объектов, кроме обозначенных выше, входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.

https://ria.ru/20221011/lvov-1823056327.html

https://ria.ru/20221011/ukraina-1823055036.html

https://ria.ru/20221011/kerch-1823070776.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, россия, украина, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев, владимир путин