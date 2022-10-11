https://ria.ru/20221011/udary-1823072459.html
Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС
Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС - РИА Новости, 11.10.2022
Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС
Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:52
2022-10-11T12:52
2022-10-11T12:52
в мире
россия
украина
киев
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
михаил фалеев
владимир путин
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить управление государством, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев."Энергетическая система Украины не разрушена полностью: многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности. Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины", - подчеркнул Фалеев.Он отметил, что результаты массированных ударов можно рассматривать в нескольких аспектах. Прежде всего, они привели к временным нарушениям производства и ремонта военной техники, а также системы железнодорожных перевозок."Во-вторых, их последствия социально ощутимы, так как нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством. Далее, они демонстрируют возможности Вооруженных сил России и эффективно воздействуют на объекты по всей территории Украины", - резюмировал собеседник агентства.Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова и Киева до Львова и Ивано-Франковска. Сегодня удары продолжились.Как отмечал президент РФ Владимир Путин, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток".Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным - то есть нарушения в их работе грозят потерей управления экономикой страны, субъекта или местной территории, ее разрушению или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.В целом, в перечень таких объектов, кроме обозначенных выше, входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.
https://ria.ru/20221011/lvov-1823056327.html
https://ria.ru/20221011/ukraina-1823055036.html
https://ria.ru/20221011/kerch-1823070776.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, украина, киев, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), михаил фалеев, владимир путин
В мире, Россия, Украина, Киев, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Михаил Фалеев, Владимир Путин
Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС
Экс-замглавы МЧС Фалеев: дальнейшие удары по Украине могут парализовать обеспечение ВСУ
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Продолжение массированных ударов по критической инфраструктуре Украины может парализовать всю систему обеспечения военных действий киевского режима и осложнить управление государством, заявил РИА Новости бывший замглавы МЧС России, лауреат премии правительства РФ в области науки и техники Михаил Фалеев.
"Энергетическая система Украины не разрушена полностью: многие объекты ремонтопригодны, часть из них были включены в закольцованные системы, что резервирует энергетические возможности. Однако ущерб от ударов ощутим, и при их продолжении можно добиться паралича в системе обеспечения военных действий со стороны Украины", - подчеркнул Фалеев.
Он отметил, что результаты массированных ударов можно рассматривать в нескольких аспектах. Прежде всего, они привели к временным нарушениям производства и ремонта военной техники, а также системы железнодорожных перевозок.
"Во-вторых, их последствия социально ощутимы, так как нарушают жизнеобеспечение значительной части населения и оказывают психологическое давление, усложняют управление государством. Далее, они демонстрируют возможности Вооруженных сил России и эффективно воздействуют на объекты по всей территории Украины", - резюмировал собеседник агентства.
Накануне, через два дня после теракта на Крымском мосту, украинские СМИ сообщил о массовых ракетных ударах по объектам энергетики, военного управления и связи по всей стране, от Харькова
и Киева
до Львова
и Ивано-Франковска
. Сегодня удары продолжились.
Как отмечал президент РФ Владимир Путин
, устроив взрыв на Крымском мосту, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. По его словам, оставлять без ответа преступления киевского режима "уже просто невозможно".
Помимо подрыва Крымского моста, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС
и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток
".
Объекты, выбранные для массированных ударов на территории Украины, относятся к критически важным - то есть нарушения в их работе грозят потерей управления экономикой страны, субъекта или местной территории, ее разрушению или существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения.
В целом, в перечень таких объектов, кроме обозначенных выше, входят предприятия нефтегазового и оборонного комплексов, крупные инженерные сооружения, гидроузлы, металлургические и химические производства, надводный, воздушный и трубопроводный транспорт и другие объекты.