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В Винницкой области Украины нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС

В Винницкой области Украины нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС - РИА Новости, 11.10.2022

В Винницкой области Украины нанесли повторный удар по Ладыжинской ТЭС

Повторный удар нанесен по Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на информацию предприятия. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:29

2022-10-11T15:29

2022-10-11T15:29

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Повторный удар нанесен по Ладыжинской теплоэлектростанции в Винницкой области Украины, сообщает телеканал "Общественное" со ссылкой на информацию предприятия.Ранее пресс-служба компании Ладыжинской ТЭС сообщила о повреждении электрооборудования из-за ударов, на станции находится критически необходимое количество персонала."Нанесли удар по Ладыжинской ТЭС на Винничине во второй раз. Это произошло, когда на месте обстрела работали спасатели, шесть человек, по предварительной информации, получили ранения. Вновь повреждено энергетическое оборудование", - пишет "Общественное" в своем Telegram-канале со ссылкой на ТЭС.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://ria.ru/20221011/evroparlament-1823133200.html

https://ria.ru/20221011/energosistema-1823127657.html

https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html

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