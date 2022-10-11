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В Британии не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара - РИА Новости, 11.10.2022
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В Британии не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара
В Британии не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара - РИА Новости, 11.10.2022
В Британии не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара
Глава Управления правительственной связи Британии (GCHQ) Джереми Флеминг не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:59
2022-10-11T14:11
в мире
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Управления правительственной связи Британии (GCHQ) Джереми Флеминг не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие на Украине."Судя по тому, как российская военная машина и президент (Владимир) Путин ведут эту войну, они остаются в рамках доктрины, которой, как мы понимаем, они (руководствуются), в том числе и для применения ядерного оружия. Я думаю, что мы бы увидели признаки, если бы они пошли по этому пути", - сказал он в эфире британской радиовещательной корпорации Би-би-си."Российская военная машина может запускать ракеты, у нее есть глубокие запасы (вооружений) и опыт. И все же, ...(ее силы) очень широко растянуты (вдоль фронта) на Украине", - добавил Флеминг.При этом он считает, что запасы вооружений России истощаются.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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в мире, россия, великобритания, украина
В мире, Россия, Великобритания, Украина
12:59 11.10.2022 (обновлено: 14:11 11.10.2022)
 
В Британии не видят признаков подготовки России к нанесению ядерного удара

Глава британской спецслужбы: нет признаков того, что Россия готовится нанести ядерный удар

© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в медиабанкФлаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии
Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Илья Питалев
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Флаг Соединенного королевства Великобритании и Северной Ирландии. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Глава Управления правительственной связи Британии (GCHQ) Джереми Флеминг не видит никаких признаков того, что Россия готовится применить тактическое ядерное оружие на Украине.
"Судя по тому, как российская военная машина и президент (Владимир) Путин ведут эту войну, они остаются в рамках доктрины, которой, как мы понимаем, они (руководствуются), в том числе и для применения ядерного оружия. Я думаю, что мы бы увидели признаки, если бы они пошли по этому пути", - сказал он в эфире британской радиовещательной корпорации Би-би-си.
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"Российская военная машина может запускать ракеты, у нее есть глубокие запасы (вооружений) и опыт. И все же, ...(ее силы) очень широко растянуты (вдоль фронта) на Украине", - добавил Флеминг.
При этом он считает, что запасы вооружений России истощаются.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
В сентябре президент РФ Владимир Путин в обращении к россиянам заявил, что Запад перешел всякую грань в своей антироссийской политике, а также о постоянных угрозах в адрес России. По его словам, в ход пошел и ядерный шантаж, от высокопоставленных представителей стран НАТО идут высказывания о возможности и допустимости применения против России оружия массового поражения. Путин напомнил Западу, что Россия превосходит по ряду компонентов иностранную военную технику, и предупредил пытающихся шантажировать РФ ядерным оружием, что "роза ветров может развернуться в их сторону".
В утвержденном указом президента документе об основах государственной политики РФ в области ядерного сдерживания четко определены условия его применения. В соответствии с документом, Россия оставляет за собой право применить ядерное оружие в случае "поступления достоверной информации о старте баллистических ракет, атакующих территорию России или ее союзников; применения ядерного или других видов оружия массового поражения по территории России и ее союзников; воздействия противника на критически важные государственные или военные объекты, вывод которых из строя приведет к срыву ответных действий ядерных сил; агрессия против России с применением обычного оружия, когда под угрозу поставлено само существование государства".
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