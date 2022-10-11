10:22 11.10.2022 (обновлено: 10:27 11.10.2022)
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю
Жительница Урала получила 12 лет за убийство девятимесячного сына из мести сожителю
© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд.
По информации ведомства, 2 февраля 20-летняя жительница Каменского района Альбина Рамазанова после бытового конфликта со своим сожителем нанесла их совместному 9-месячному ребенку 4 удара ножом, от которых младенец скончался на месте преступления.
"Суд признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Свою вину подсудимая признала", – говорится в сообщении.
Психиатрическая экспертиза показала, что Рамазанова вменяема, отдавала себе отчет в совершаемых действиях и на момент совершения преступления была трезва. Как отметили в региональном СУСК, она зарезала ребенка из-за мести своему сожителю.
"Сообщение по данному факту поступило в дежурную часть Каменск-Уральского от бабушки погибшего ребенка. Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", – добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.