Рейтинг@Mail.ru
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823009241.html
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю - РИА Новости, 11.10.2022
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю
Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:22
2022-10-11T10:27
происшествия
свердловская область
каменский район
свердловский областной суд
урал
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_0:0:3067:1725_1920x0_80_0_0_25bf9a95d64ea587d5bbeec0fab4bad7.jpg
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд.По информации ведомства, 2 февраля 20-летняя жительница Каменского района Альбина Рамазанова после бытового конфликта со своим сожителем нанесла их совместному 9-месячному ребенку 4 удара ножом, от которых младенец скончался на месте преступления."Суд признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Свою вину подсудимая признала", – говорится в сообщении.Психиатрическая экспертиза показала, что Рамазанова вменяема, отдавала себе отчет в совершаемых действиях и на момент совершения преступления была трезва. Как отметили в региональном СУСК, она зарезала ребенка из-за мести своему сожителю."Сообщение по данному факту поступило в дежурную часть Каменск-Уральского от бабушки погибшего ребенка. Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", – добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
https://ria.ru/20221004/syn-1821550173.html
https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html
свердловская область
каменский район
урал
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Екатерина Зайцева
Екатерина Зайцева
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/57/1561865784_214:0:2943:2047_1920x0_80_0_0_32ca5924214338449e6b929914fdd575.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, свердловская область, каменский район, свердловский областной суд, урал
Происшествия, Свердловская область, Каменский район, Свердловский областной суд, Урал
10:22 11.10.2022 (обновлено: 10:27 11.10.2022)
 
Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю

Жительница Урала получила 12 лет за убийство девятимесячного сына из мести сожителю

© Sputnik / Табылды КадырбековНаручники
Наручники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Наручники . Архивное фото
Читать ria.ru в
ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд.
По информации ведомства, 2 февраля 20-летняя жительница Каменского района Альбина Рамазанова после бытового конфликта со своим сожителем нанесла их совместному 9-месячному ребенку 4 удара ножом, от которых младенец скончался на месте преступления.
Автомобиль Следственного комитета - РИА Новости, 1920, 04.10.2022
4 октября, 20:05
Жителя Ивановской области обвинили в убийстве годовалого сына знакомой
"Суд признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Свою вину подсудимая признала", – говорится в сообщении.
Психиатрическая экспертиза показала, что Рамазанова вменяема, отдавала себе отчет в совершаемых действиях и на момент совершения преступления была трезва. Как отметили в региональном СУСК, она зарезала ребенка из-за мести своему сожителю.
"Сообщение по данному факту поступило в дежурную часть Каменск-Уральского от бабушки погибшего ребенка. Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", – добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.
Сотрудник полиции - РИА Новости, 1920, 12.09.2022
12 сентября, 14:44
Полицейские задержали подозреваемого в двойном убийстве под Калининградом
 
ПроисшествияСвердловская областьКаменский районСвердловский областной судУрал
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала