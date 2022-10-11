https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823009241.html

Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю

Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю - РИА Новости, 11.10.2022

Жительнице Урала дали 12 лет за убийство сына из мести сожителю

Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:22

2022-10-11T10:22

2022-10-11T10:27

происшествия

свердловская область

каменский район

свердловский областной суд

урал

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 11 окт – РИА Новости. Девушка в Свердловской области приговорена к 12 годам колонии за убийство 9-месячного сына на почве ссоры с отцом ребенка, сообщает Свердловский областной суд.По информации ведомства, 2 февраля 20-летняя жительница Каменского района Альбина Рамазанова после бытового конфликта со своим сожителем нанесла их совместному 9-месячному ребенку 4 удара ножом, от которых младенец скончался на месте преступления."Суд признал подсудимую виновной в убийстве малолетнего и назначил ей наказание в виде лишения свободы на срок 12 лет в колонии общего режима с последующим ограничением свободы на один год. Свою вину подсудимая признала", – говорится в сообщении.Психиатрическая экспертиза показала, что Рамазанова вменяема, отдавала себе отчет в совершаемых действиях и на момент совершения преступления была трезва. Как отметили в региональном СУСК, она зарезала ребенка из-за мести своему сожителю."Сообщение по данному факту поступило в дежурную часть Каменск-Уральского от бабушки погибшего ребенка. Задержанная и ее спутник жизни, 1997 года рождения, ранее трижды судимый за кражи, работающий скотником на местном сельхозпредприятии, в официальном браке не состояли. Мать мальчика, вероятно, осознав, что натворила, причинила себе серьезные травмы и угодила в больницу, где врачи оказали ей необходимую медицинскую помощь", – добавил начальник пресс-службы регионального главка МВД Валерий Горелых.

https://ria.ru/20221004/syn-1821550173.html

https://ria.ru/20220912/ubiystvo-1816219332.html

свердловская область

каменский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

происшествия, свердловская область, каменский район, свердловский областной суд, урал