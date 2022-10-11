https://ria.ru/20221011/ubiystvo-1823004185.html

В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу

В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу - РИА Новости, 11.10.2022

В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу

Школьник в Костроме убил 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление СК России во вторник. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:58

2022-10-11T09:58

2022-10-11T14:00

происшествия

кострома

следственный комитет россии (ск рф)

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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Школьник в Костроме убил 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление СК России во вторник."Вечером 10 октября в Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски <...> Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник", — говорится в релизе.Сейчас с мальчиком работают следователь и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, но грозит ли осуждение самому подростку, неясно: в России уголовная ответственность за убийства допускается с 14 лет, не младше. Сколько лет школьнику, не указано."Всесторонне и тщательно следствием будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, досуговые интересы", — добавляет СУСК.

https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html

https://ria.ru/20220914/prigovor-1816634767.html

кострома

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф)