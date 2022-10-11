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В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу - РИА Новости, 11.10.2022
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В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу
В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу - РИА Новости, 11.10.2022
В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу
Школьник в Костроме убил 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление СК России во вторник. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:58
2022-10-11T14:00
происшествия
кострома
следственный комитет россии (ск рф)
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ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Школьник в Костроме убил 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление СК России во вторник."Вечером 10 октября в Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски &lt;...&gt; Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник", — говорится в релизе.Сейчас с мальчиком работают следователь и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, но грозит ли осуждение самому подростку, неясно: в России уголовная ответственность за убийства допускается с 14 лет, не младше. Сколько лет школьнику, не указано."Всесторонне и тщательно следствием будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, досуговые интересы", — добавляет СУСК.
https://ria.ru/20220401/prigovor-1781363719.html
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происшествия, кострома, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кострома, Следственный комитет России (СК РФ)
09:58 11.10.2022 (обновлено: 14:00 11.10.2022)
 
В Костроме зарезали 12-летнюю школьницу

СК заподозрил костромского школьника в убийстве 12-летней одноклассницы

© Фото : СКСК РФ по Костромской областиТело 12-летней школьницы с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Костроме
Тело 12-летней школьницы с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Костроме - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : СКСК РФ по Костромской области
Тело 12-летней школьницы с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома в Костроме
Читать ria.ru в
ЯРОСЛАВЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Школьник в Костроме убил 12-летнюю одноклассницу ножом в подъезде, сообщает областное управление СК России во вторник.
"Вечером 10 октября в Костроме школьница не вернулась домой. Незамедлительно были организованы поиски <...> Тело потерпевшей с колото-резаным ранением было обнаружено в подъезде многоквартирного дома. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий установлено, что ранение девочке нанес ее одноклассник", — говорится в релизе.
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Сейчас с мальчиком работают следователь и сотрудники подразделения полиции по делам несовершеннолетних.
Возбуждено уголовное дело об убийстве малолетнего, но грозит ли осуждение самому подростку, неясно: в России уголовная ответственность за убийства допускается с 14 лет, не младше. Сколько лет школьнику, не указано.
"Всесторонне и тщательно следствием будут проверены условия жизни и воспитания несовершеннолетних, их круг общения, досуговые интересы", — добавляет СУСК.
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ПроисшествияКостромаСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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