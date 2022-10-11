https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822981477.html

Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин

Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин - РИА Новости, 11.10.2022

Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин

Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T04:03

2022-10-11T04:03

2022-10-11T04:03

в мире

турция

греция

нато

евросоюз

f-16

зрк с-300

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского единства и солидарности".Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать "незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности", сообщает агентство Anadolu.Турецкий лидер также добавил, что "последние события в мире показывают незаменимость Турции для Европы". "События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - сказал он. Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.

https://ria.ru/20221009/gaz-1822638089.html

https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html

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в мире, турция, греция, нато, евросоюз, f-16, зрк с-300