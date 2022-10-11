Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин под предлогом "европейского единства"
© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского единства и солидарности".
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
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Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.
Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать "незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности", сообщает агентство Anadolu.
Турецкий лидер также добавил, что "последние события в мире показывают незаменимость Турции для Европы". "События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - сказал он. Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.