Рейтинг@Mail.ru
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/turtsiya-1822981477.html
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин - РИА Новости, 11.10.2022
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин
Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T04:03
2022-10-11T04:03
в мире
турция
греция
нато
евросоюз
f-16
зрк с-300
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:281:3142:2048_1920x0_80_0_0_1da68320b914b3fe081f726bfe4d97b7.jpg
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского единства и солидарности".Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать "незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности", сообщает агентство Anadolu.Турецкий лидер также добавил, что "последние события в мире показывают незаменимость Турции для Европы". "События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - сказал он. Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
https://ria.ru/20221009/gaz-1822638089.html
https://ria.ru/20221008/peregovory-1822538035.html
турция
греция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/07/1815173195_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_e6d695630ff10de030c47624ad1aba72.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, турция, греция, нато, евросоюз, f-16, зрк с-300
В мире, Турция, Греция, НАТО, Евросоюз, F-16, ЗРК С-300
04:03 11.10.2022
 
Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин

Эрдоган призвал Запад не поддерживать действия Афин под предлогом "европейского единства"

© AP Photo / Darko VojinovicПрезидент Турции Тайип Эрдоган
Президент Турции Тайип Эрдоган - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Darko Vojinovic
Президент Турции Тайип Эрдоган. Архивное фото
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Президент Турции Тайип Эрдоган призвал Запад не поддерживать незаконные инициативы Афин, которые, по его словам, выдвигаются "под предлогом европейского единства и солидарности".
Отношения между Турцией и Грецией резко обострились после 23 августа, когда, по заявлениям Анкары, во время выполнения турецкими F-16 задач НАТО в воздушном пространстве над Эгейским морем истребители были "захвачены на радар" ЗРК С-300 ВВС Греции, дислоцированными на острове Крит. Власти Турции заявили, что намерены на уровне НАТО поднять вопрос преследования Грецией ее военных самолетов.
Рабочий на станции по добыче природного газа в Текирдаге - РИА Новости, 1920, 09.10.2022
9 октября, 18:45
Эрдоган назвал цены на газ единственной проблемой Турции зимой
Касаясь напряженности в отношениях между Турцией и Грецией, президент Эрдоган раскритиковал позицию Брюсселя по данному вопросу.
Глава турецкого государства призвал ЕС пригласить Грецию к диалогу с Анкарой на двусторонней основе, а не поддерживать "незаконные инициативы Афин под предлогом европейского единства и солидарности", сообщает агентство Anadolu.
Турецкий лидер также добавил, что "последние события в мире показывают незаменимость Турции для Европы". "События в мире свидетельствует о том, что Турция незаменима для Европейского Союза и европейского региона", - сказал он. Глава государства отметил, что участники прошедшего в Праге саммита Европейского политического сообщества высоко оценили посредническую роль Анкары по урегулированию конфликта между Россией и Украиной.
Анкара, Турция - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 21:26
СМИ: Турция планирует организовать переговоры России и Запада по Украине
 
В миреТурцияГрецияНАТОЕвросоюзF-16ЗРК С-300
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала