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Матвиенко призвала организовать туризм для детей из новых субъектов России - РИА Новости, 11.10.2022
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Матвиенко призвала организовать туризм для детей из новых субъектов России
Матвиенко призвала организовать туризм для детей из новых субъектов России - РИА Новости, 11.10.2022
Матвиенко призвала организовать туризм для детей из новых субъектов России
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает важным организовать программы детского туризма для детей из новых субъектов федерации. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:54
2022-10-11T16:54
валентина матвиенко
донбасс
россия
совет федерации рф
нижегородская область
глеб никитин
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает важным организовать программы детского туризма для детей из новых субъектов федерации."Сейчас очень важно организовать детский туризм для детей наших новых субъектов федерации – Донбасса, Запорожской, Херсонской областей", - сказала спикер журналистам во вторник.По ее мнению, важно, чтобы дети могли побывать в главных туристических городах страны, "чтобы они увидели Россию, чтобы они понимали, гражданами какой страны они стали".Обращаясь к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, парламентарий попросила его оказать в этом содействие, показать регион детям."Мы тоже (в Совете Федерации) будем активно этим заниматься", - сказала Матвиенко, говоря о программах детского туризма для детей из новых регионов страны.
https://ria.ru/20221006/turizm-1821925701.html
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валентина матвиенко, донбасс, россия, совет федерации рф, нижегородская область, глеб никитин
Валентина Матвиенко, Донбасс, Россия, Совет Федерации РФ, Нижегородская область, Глеб Никитин
16:54 11.10.2022
 
Матвиенко призвала организовать туризм для детей из новых субъектов России

Матвиенко предложила распространить программу детского туризма на новые территории России

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России / Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации России
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 11 окт - РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко считает важным организовать программы детского туризма для детей из новых субъектов федерации.
"Сейчас очень важно организовать детский туризм для детей наших новых субъектов федерации – Донбасса, Запорожской, Херсонской областей", - сказала спикер журналистам во вторник.
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По ее мнению, важно, чтобы дети могли побывать в главных туристических городах страны, "чтобы они увидели Россию, чтобы они понимали, гражданами какой страны они стали".
Обращаясь к губернатору Нижегородской области Глебу Никитину, парламентарий попросила его оказать в этом содействие, показать регион детям.
"Мы тоже (в Совете Федерации) будем активно этим заниматься", - сказала Матвиенко, говоря о программах детского туризма для детей из новых регионов страны.
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Валентина МатвиенкоДонбассРоссияСовет Федерации РФНижегородская областьГлеб Никитин
 
 
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