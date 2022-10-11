https://ria.ru/20221011/tuman-1823256650.html
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды - РИА Новости, 11.10.2022
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
Спасатели предупредили о тумане в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:51
2022-10-11T23:51
2022-10-11T23:51
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09.00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; а также не оставлять детей без присмотра.
https://radiosputnik.ria.ru/20221011/moskva-1823078434.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
Спасатели МЧС предупредили о сильном тумане в Москве с видимостью 200-500 метров