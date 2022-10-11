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В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды - РИА Новости, 11.10.2022
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В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды - РИА Новости, 11.10.2022
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды
Спасатели предупредили о тумане в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T23:51
2022-10-11T23:51
общество
москва
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
гидрометцентр
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России."Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09.00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; а также не оставлять детей без присмотра.
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общество, москва, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), гидрометцентр, россия
Общество, Москва, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Гидрометцентр, Россия
23:51 11.10.2022
 
В МЧС предупредили о сильном тумане в Москве до утра среды

Спасатели МЧС предупредили о сильном тумане в Москве с видимостью 200-500 метров

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкМосковский кремль во время тумана
Московский кремль во время тумана - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
Перейти в медиабанк
Московский кремль во время тумана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спасатели предупредили о тумане в среду в Москве, сообщается на сайте столичного главка МЧС России.
"Уважаемые москвичи и гости столицы! По прогнозам синоптиков Росгидромет в ближайшие 1-2 часа, с сохранением до 09.00 12 октября, местами в Москве ожидается туман с видимостью 200-500 метров", - говорится в сообщении.
Спасатели рекомендуют водителям значительно снизить скорость движения и увеличить дистанцию от впереди идущих транспортных средств; избегать внезапных маневров; а также не оставлять детей без присмотра.
Врач-терапевт измеряет давление пациентке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:05В России
Новое здание эндокринологического центра появится на юге Москвы
 
ОбществоМоскваМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ГидрометцентрРоссия
 
 
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