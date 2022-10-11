https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2022
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:45
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит", - сказал он.
https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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политика, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков
14:39 11.10.2022 (обновлено: 14:45 11.10.2022)
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
Пресс-секретарь Песков: Россия будет и дальше достигать поставленных целей на Украине