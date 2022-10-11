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Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2022
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:39
2022-10-11T14:45
специальная военная операция на украине
политика
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит", - сказал он.
https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html
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политика, россия, украина, дмитрий песков
Специальная военная операция на Украине, Политика, Россия, Украина, Дмитрий Песков
14:39 11.10.2022 (обновлено: 14:45 11.10.2022)
 
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков

Пресс-секретарь Песков: Россия будет и дальше достигать поставленных целей на Украине

© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в медиабанкКолонна российской военной техники
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Колонна российской военной техники. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит", - сказал он.
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