https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html

Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков

Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков - РИА Новости, 11.10.2022

Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков

Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:39

2022-10-11T14:39

2022-10-11T14:45

специальная военная операция на украине

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Россия намерена достигать поставленных целей по Украине результативно и эффективно, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Нам главное, чтобы не кому-то было хуже. Нам главное, чтобы нам было лучше, поэтому мы должны достигать поставленных целей результативно и эффективно, что собственно и происходит", - сказал он.

https://ria.ru/20221011/postavki-1823116343.html

россия

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Нармания Давид

политика, россия, украина, дмитрий песков