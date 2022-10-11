Рейтинг@Mail.ru
Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/trudoustroystvo-1822985599.html
Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза
Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза - РИА Новости, 11.10.2022
Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза
Число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза - работодатели отреагировали на желание россиян работать, в том числе, из РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:07
2022-10-11T06:07
технологии
работа.ру
общество
занятость
работа
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:3068:1727_1920x0_80_0_0_d2a65058c6360045fcac497997f10a60.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза - работодатели отреагировали на желание россиян работать, в том числе, из других городов или стран, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.&nbsp;"К концу месяца доля вакансий с удаленкой увеличилась на 60% по сравнению с началом (с 3% до 4,8%), количество таких вакансий выросло на 63,5%. При этом на 3,5 процентного пункта (с 41,1% до 37,6%) снизилась доля вакансий, подразумевающих работу на полный рабочий день и не предусматривающих удаленный формат работы", - отмечается в исследовании."В сентябре вырос запрос на возможность работать не только не в офисе, но и из других городов или стран. Мы видим, что работодатели оперативно адаптировались к восстановлению тренда на удаленку и удовлетворяют потребность соискателей в предложении дистанционной занятости", - прокомментировала директор по аналитике и Data Science "Работа.ру" Елена Артемьева.По данным исследования, наибольшее число вакансий относится к сфере торговли - это 20% от общего числа сентябрьских предложений о работе. Также высокую активность на рынке труда демонстрировали компании из сфер транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (10% вакансий от общего числа), офисных служб и бизнес-услуг (10%) и сферы услуг (9%).При этом существенный прирост вакансий в сентябре по сравнению с показателями августа заметен в сфере работы без опыта (+41%), работы для студентов и стажировок (+30%), финансов и страхования (+20%), а также транспорта и логистики (+14%).Тенденция к переходу на удаленную работу набрала популярность в 2020-2021 годах. Она стала ответом на пандемию коронавируса.
https://ria.ru/20220923/issledovanie-1818949993.html
https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/1a/1742944710_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_3adbba03b0506c6643daeb08b1bf4504.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
технологии, работа.ру, общество, занятость, работа
Технологии, Работа.ру, Общество, Занятость, Работа
06:07 11.10.2022
 
Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза

Исследование: число вакансий с удаленкой увеличилось к концу сентября в 1,6 раза

© Depositphotos / VitalikRadkoДевушка с ноутбуком
Девушка с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / VitalikRadko
Девушка с ноутбуком. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза - работодатели отреагировали на желание россиян работать, в том числе, из других городов или стран, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости.
 "К концу месяца доля вакансий с удаленкой увеличилась на 60% по сравнению с началом (с 3% до 4,8%), количество таких вакансий выросло на 63,5%. При этом на 3,5 процентного пункта (с 41,1% до 37,6%) снизилась доля вакансий, подразумевающих работу на полный рабочий день и не предусматривающих удаленный формат работы", - отмечается в исследовании.
НЭО Центр презентовал исследование о влиянии санкций на самозанятых - РИА Новости, 1920, 23.09.2022
23 сентября, 15:01
"НЭО Центр" презентовал исследование о влиянии санкций на самозанятых
"В сентябре вырос запрос на возможность работать не только не в офисе, но и из других городов или стран. Мы видим, что работодатели оперативно адаптировались к восстановлению тренда на удаленку и удовлетворяют потребность соискателей в предложении дистанционной занятости", - прокомментировала директор по аналитике и Data Science "Работа.ру" Елена Артемьева.
По данным исследования, наибольшее число вакансий относится к сфере торговли - это 20% от общего числа сентябрьских предложений о работе. Также высокую активность на рынке труда демонстрировали компании из сфер транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (10% вакансий от общего числа), офисных служб и бизнес-услуг (10%) и сферы услуг (9%).
При этом существенный прирост вакансий в сентябре по сравнению с показателями августа заметен в сфере работы без опыта (+41%), работы для студентов и стажировок (+30%), финансов и страхования (+20%), а также транспорта и логистики (+14%).
Тенденция к переходу на удаленную работу набрала популярность в 2020-2021 годах. Она стала ответом на пандемию коронавируса.
Люди за ноутбуками - РИА Новости, 1920, 09.08.2022
9 августа, 05:48
В России возобновился активный наем IT-специалистов, показало исследование
 
ТехнологииРабота.руОбществоЗанятостьРабота
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала