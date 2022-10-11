https://ria.ru/20221011/trudoustroystvo-1822985599.html

Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза

Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза - РИА Новости, 11.10.2022

Исследование: число вакансий с удаленкой выросло за сентябрь в 1,6 раза

Число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза - работодатели отреагировали на желание россиян работать, в том числе, из РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T06:07

2022-10-11T06:07

2022-10-11T06:07

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Число вакансий с возможностью удаленной работы увеличилось к концу сентября в 1,6 раза - работодатели отреагировали на желание россиян работать, в том числе, из других городов или стран, говорится в исследовании сервиса "Работа.ру", результаты которого имеются в распоряжении РИА Новости. "К концу месяца доля вакансий с удаленкой увеличилась на 60% по сравнению с началом (с 3% до 4,8%), количество таких вакансий выросло на 63,5%. При этом на 3,5 процентного пункта (с 41,1% до 37,6%) снизилась доля вакансий, подразумевающих работу на полный рабочий день и не предусматривающих удаленный формат работы", - отмечается в исследовании."В сентябре вырос запрос на возможность работать не только не в офисе, но и из других городов или стран. Мы видим, что работодатели оперативно адаптировались к восстановлению тренда на удаленку и удовлетворяют потребность соискателей в предложении дистанционной занятости", - прокомментировала директор по аналитике и Data Science "Работа.ру" Елена Артемьева.По данным исследования, наибольшее число вакансий относится к сфере торговли - это 20% от общего числа сентябрьских предложений о работе. Также высокую активность на рынке труда демонстрировали компании из сфер транспорта и логистики (14%), производства и агропрома (10% вакансий от общего числа), офисных служб и бизнес-услуг (10%) и сферы услуг (9%).При этом существенный прирост вакансий в сентябре по сравнению с показателями августа заметен в сфере работы без опыта (+41%), работы для студентов и стажировок (+30%), финансов и страхования (+20%), а также транспорта и логистики (+14%).Тенденция к переходу на удаленную работу набрала популярность в 2020-2021 годах. Она стала ответом на пандемию коронавируса.

https://ria.ru/20220923/issledovanie-1818949993.html

https://ria.ru/20220809/naem-1808201687.html

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технологии, работа.ру, общество, занятость, работа