https://ria.ru/20221011/torgovlya-1823124225.html
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ - РИА Новости, 11.10.2022
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:56
2022-10-11T14:56
2022-10-11T14:56
экономика
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Что касается двусторонних отношений, то, как я уже сказал в начале, они развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота составил (до кризиса на Украине ещё) 65%, а в этом году, несмотря на все сложности, всё-таки рост продолжается, – не такой большой, как в прошлом году, но тем не менее – 17%", - сказал Путин.
https://ria.ru/20221011/oae-1822957135.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Экономика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Президент Путин: рост товарооборота России и ОАЭ в этом году составил 17 процентов
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
"Что касается двусторонних отношений, то, как я уже сказал в начале, они развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота составил (до кризиса на Украине ещё) 65%, а в этом году, несмотря на все сложности, всё-таки рост продолжается, – не такой большой, как в прошлом году, но тем не менее – 17%", - сказал Путин.