https://ria.ru/20221011/torgovlya-1823124225.html

Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ - РИА Новости, 11.10.2022

Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T14:56

2022-10-11T14:56

2022-10-11T14:56

экономика

россия

оаэ

владимир путин

мухаммед бен заид аль нахайян

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Что касается двусторонних отношений, то, как я уже сказал в начале, они развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота составил (до кризиса на Украине ещё) 65%, а в этом году, несмотря на все сложности, всё-таки рост продолжается, – не такой большой, как в прошлом году, но тем не менее – 17%", - сказал Путин.

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россия

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

экономика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян