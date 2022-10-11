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Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ - РИА Новости, 11.10.2022
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Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ - РИА Новости, 11.10.2022
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ
Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:56
2022-10-11T14:56
экономика
россия
оаэ
владимир путин
мухаммед бен заид аль нахайян
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном."Что касается двусторонних отношений, то, как я уже сказал в начале, они развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота составил (до кризиса на Украине ещё) 65%, а в этом году, несмотря на все сложности, всё-таки рост продолжается, – не такой большой, как в прошлом году, но тем не менее – 17%", - сказал Путин.
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экономика, россия, оаэ, владимир путин, мухаммед бен заид аль нахайян
Экономика, Россия, ОАЭ, Владимир Путин, Мухаммед бен Заид Аль Нахайян
14:56 11.10.2022
 
Путин отметил рост товарооборота России и ОАЭ

Президент Путин: рост товарооборота России и ОАЭ в этом году составил 17 процентов

© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Павел Бедняков
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Президент РФ Владимир Путин и президент Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Мухаммед бен Заид Аль Нахайян во время встречи
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 окт - РИА Новости. Рост товарооборота России и Объединенных Арабских Эмиратов в этом году продолжается и составляет 17%, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с главой ОАЭ Мухаммедом бен Заид Аль Нахайяном.
"Что касается двусторонних отношений, то, как я уже сказал в начале, они развиваются очень успешно. В прошлом году рост товарооборота составил (до кризиса на Украине ещё) 65%, а в этом году, несмотря на все сложности, всё-таки рост продолжается, – не такой большой, как в прошлом году, но тем не менее – 17%", - сказал Путин.
Президент РФ Владимир Путин и наследный принц Абу-Даби, заместитель верховного главнокомандующего вооружёнными силами Объединённых Арабских Эмиратов Мухаммед бен Заид Аль Нахайян - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 02:11
Межгосударственные отношения России и Объединенных Арабских Эмиратов
 
ЭкономикаРоссияОАЭВладимир ПутинМухаммед бен Заид Аль Нахайян
 
 
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