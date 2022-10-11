https://ria.ru/20221011/tko-1823213937.html
Новые архангельские комплексы ТКО переработают годовой объем отходов
Новые архангельские комплексы ТКО переработают годовой объем отходов - РИА Новости, 11.10.2022
Новые архангельские комплексы ТКО переработают годовой объем отходов
Мощности трех мусоросортировочных комплексов и трех новых полигонов, которые будут созданы при федеральной поддержке в Архангельской области, обеспечат... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:01
2022-10-11T19:01
2022-10-11T19:01
архангельская область
жкх
александр цыбульский
архангельская область
россия
архангельск
российский экологический оператор
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Мощности трех мусоросортировочных комплексов и трех новых полигонов, которые будут созданы при федеральной поддержке в Архангельской области, обеспечат практически полную сортировку годового объема отходов, производимых в регионе, сообщил губернатор Александр Цыбульский на полях Российского экологического форума.По словам главы региона, опорные объекты системы обращения с отходами будут возводиться в рамках концессионных соглашений, которые региональное правительство заключило с Российским экологическим оператором.Он отметил, что создание комплексов позволит полностью вовлечь в сортировку и переработку все отходы, которые за год продуцируются в Архангельской области, а также сократить захоронение до уровня не более 45%.Как сообщил глава региона, помимо ТКО, на полигонах и несанкционированных свалках Архангельской области скопился существенный объем строительных и промышленных отходов, которые также необходимо перерабатывать. Для решения этой насущной проблемы в регионе планируется запустить пилотный проект для вовлечения строительного мусора в экономический оборот. Ранее о подготовке к началу этой работы глава региона сообщил в ходе форсайт-сессии "Комфортное Поморье – маршрут построен".Наряду с развитием системы обращения с отходами для северного региона, как и для всей России, не менее важно развивать культуру раздельного сбора мусора с помощью просветительских мероприятий, что позволит получать как можно больше вторсырья. Отчасти для этого 2023 год в Архангельской области объявлен Годом экологии. Цыбульский отметил, что в регионе создается новая система переработки отходов, и пока опыт показывает, что жители сами еще не очень готовы к осознанному раздельному сбору мусора."Даже создав на территории Архангельска предприятия, которые сортируют порядка 30 тысяч тонн отходов в год, мы понимаем, что население использует специализированные баки для раздельного сбора мусора как обычные контейнеры. Эту "перенастройку" можно сделать только за счет просветительской работы. Важно объяснять это людям и показывать, что условия для раздельного сбора мусора созданы и ими нужно пользоваться", – подчеркнул губернатор.В прошлом году Архангельская область получила из федерального бюджета субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Она составила 19,3 миллиона рублей, на которые были приобретены 1140 баков для РСО. В текущем году регион снова подал заявку на субсидию для закупки еще тысячи баков в 2023 году.
https://ria.ru/20220921/shkoly-1818447538.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
жкх, александр цыбульский, архангельская область, россия, архангельск, российский экологический оператор
Архангельская область, ЖКХ, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Архангельск, Российский экологический оператор
Новые архангельские комплексы ТКО переработают годовой объем отходов
Новые архангельские комплексы ТКО переработают годовой объем отходов
АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Мощности трех мусоросортировочных комплексов и трех новых полигонов, которые будут созданы при федеральной поддержке в Архангельской области, обеспечат практически полную сортировку годового объема отходов, производимых в регионе, сообщил губернатор Александр Цыбульский на полях Российского экологического форума.
По словам главы региона, опорные объекты системы обращения с отходами будут возводиться в рамках концессионных соглашений, которые региональное правительство заключило с Российским экологическим оператором
.
"Мы построим три мусоросортировочных комплекса с общим объемом переработки 405 тысяч тонн в год. Это примерно соотносится с годовым объемом производимого на территории региона мусора – всего у нас вырабатывается порядка 500 тысяч тонн отходов. В рамках этого проекта еще будет создано три полигона", - сказал Цыбульский.
Он отметил, что создание комплексов позволит полностью вовлечь в сортировку и переработку все отходы, которые за год продуцируются в Архангельской области, а также сократить захоронение до уровня не более 45%.
Как сообщил глава региона, помимо ТКО, на полигонах и несанкционированных свалках Архангельской области скопился существенный объем строительных и промышленных отходов, которые также необходимо перерабатывать. Для решения этой насущной проблемы в регионе планируется запустить пилотный проект для вовлечения строительного мусора в экономический оборот. Ранее о подготовке к началу этой работы глава региона сообщил в ходе форсайт-сессии "Комфортное Поморье – маршрут построен".
Наряду с развитием системы обращения с отходами для северного региона, как и для всей России
, не менее важно развивать культуру раздельного сбора мусора с помощью просветительских мероприятий, что позволит получать как можно больше вторсырья. Отчасти для этого 2023 год в Архангельской области объявлен Годом экологии. Цыбульский отметил, что в регионе создается новая система переработки отходов, и пока опыт показывает, что жители сами еще не очень готовы к осознанному раздельному сбору мусора.
"Даже создав на территории Архангельска
предприятия, которые сортируют порядка 30 тысяч тонн отходов в год, мы понимаем, что население использует специализированные баки для раздельного сбора мусора как обычные контейнеры. Эту "перенастройку" можно сделать только за счет просветительской работы. Важно объяснять это людям и показывать, что условия для раздельного сбора мусора созданы и ими нужно пользоваться", – подчеркнул губернатор.
В прошлом году Архангельская область получила из федерального бюджета субсидию на закупку контейнеров для раздельного сбора отходов. Она составила 19,3 миллиона рублей, на которые были приобретены 1140 баков для РСО. В текущем году регион снова подал заявку на субсидию для закупки еще тысячи баков в 2023 году.