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Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022
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Архангельская область
https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:54
2022-10-11T18:54
архангельская область
жкх
александр цыбульский
архангельская область
россия
виктория абрамченко
москва
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально обеспечить экологическую безопасность территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.Губернатор Архангельской области высказал эту инициативу на полях Российского экологического форума, который проходит в Москве. Это крупнейшее отраслевое событие объединяет главных участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Высказанное предложение касалось опыта по разработке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами."Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру "вчерашнего дня" по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий", – сказал Цыбульский.Как отметили в пресс-службе правительства, инициативу архангельского губернатора поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отметив, что его предложение будет включено в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.Также глава Архангельской области сообщил, что 2023 год объявлен в регионе Годом экологии. В этой связи региональные власти намерены усилить работу по экопросвещению жителей. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области ежегодно растут расходы на сохранение экологии. Если в прошлом году на вопросы, связанные с обращением с отходами, было направлено около 500 миллионов рублей, в этом году миллиард рублей, то в 2023 году планируется выделение 1,3 миллиарда рублей.В ходе пленарного заседания глава региона сообщил о готовности Архангельской области реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, которые в общей структуре незаконно складируемых в регионе отходов занимают порядка 60%. Для этого предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла".
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жкх, александр цыбульский, архангельская область, россия, виктория абрамченко, москва
Архангельская область, ЖКХ, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Виктория Абрамченко, Москва
18:54 11.10.2022
 
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО

Глава Архангельской области Цыбульский предложил разработать стандарты для реформы ТКО

© РИА Новости / Александр Натрускин / Перейти в медиабанкГлава Архангельской области Александр Цыбульский
Глава Архангельской области Александр Цыбульский - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Александр Натрускин
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Глава Архангельской области Александр Цыбульский. Архивное фото
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально обеспечить экологическую безопасность территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Архангельской области высказал эту инициативу на полях Российского экологического форума, который проходит в Москве. Это крупнейшее отраслевое событие объединяет главных участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Высказанное предложение касалось опыта по разработке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.
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"Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру "вчерашнего дня" по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий", – сказал Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе правительства, инициативу архангельского губернатора поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отметив, что его предложение будет включено в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.
Также глава Архангельской области сообщил, что 2023 год объявлен в регионе Годом экологии. В этой связи региональные власти намерены усилить работу по экопросвещению жителей. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области ежегодно растут расходы на сохранение экологии. Если в прошлом году на вопросы, связанные с обращением с отходами, было направлено около 500 миллионов рублей, в этом году миллиард рублей, то в 2023 году планируется выделение 1,3 миллиарда рублей.
В ходе пленарного заседания глава региона сообщил о готовности Архангельской области реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, которые в общей структуре незаконно складируемых в регионе отходов занимают порядка 60%. Для этого предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла".
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