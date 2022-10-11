https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО
Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T18:54
2022-10-11T18:54
2022-10-11T18:54
архангельская область
жкх
александр цыбульский
архангельская область
россия
виктория абрамченко
москва
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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально обеспечить экологическую безопасность территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.Губернатор Архангельской области высказал эту инициативу на полях Российского экологического форума, который проходит в Москве. Это крупнейшее отраслевое событие объединяет главных участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Высказанное предложение касалось опыта по разработке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами."Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру "вчерашнего дня" по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий", – сказал Цыбульский.Как отметили в пресс-службе правительства, инициативу архангельского губернатора поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отметив, что его предложение будет включено в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.Также глава Архангельской области сообщил, что 2023 год объявлен в регионе Годом экологии. В этой связи региональные власти намерены усилить работу по экопросвещению жителей. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области ежегодно растут расходы на сохранение экологии. Если в прошлом году на вопросы, связанные с обращением с отходами, было направлено около 500 миллионов рублей, в этом году миллиард рублей, то в 2023 году планируется выделение 1,3 миллиарда рублей.В ходе пленарного заседания глава региона сообщил о готовности Архангельской области реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, которые в общей структуре незаконно складируемых в регионе отходов занимают порядка 60%. Для этого предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла".
https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html
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жкх, александр цыбульский, архангельская область, россия, виктория абрамченко, москва
Архангельская область, ЖКХ, Александр Цыбульский, Архангельская область, Россия, Виктория Абрамченко, Москва
Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО
Глава Архангельской области Цыбульский предложил разработать стандарты для реформы ТКО
АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально обеспечить экологическую безопасность территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.
Губернатор Архангельской области высказал эту инициативу на полях Российского экологического форума, который проходит в Москве
. Это крупнейшее отраслевое событие объединяет главных участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Высказанное предложение касалось опыта по разработке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами.
"Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру "вчерашнего дня" по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий", – сказал Цыбульский.
Как отметили в пресс-службе правительства, инициативу архангельского губернатора поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко
, отметив, что его предложение будет включено в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.
Также глава Архангельской области сообщил, что 2023 год объявлен в регионе Годом экологии. В этой связи региональные власти намерены усилить работу по экопросвещению жителей. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области ежегодно растут расходы на сохранение экологии. Если в прошлом году на вопросы, связанные с обращением с отходами, было направлено около 500 миллионов рублей, в этом году миллиард рублей, то в 2023 году планируется выделение 1,3 миллиарда рублей.
В ходе пленарного заседания глава региона сообщил о готовности Архангельской области реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, которые в общей структуре незаконно складируемых в регионе отходов занимают порядка 60%. Для этого предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла".