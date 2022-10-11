https://ria.ru/20221011/tko-1823212350.html

Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО

Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО - РИА Новости, 11.10.2022

Глава Архангельской области предложил разработать стандарты для реформы ТКО

Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T18:54

2022-10-11T18:54

2022-10-11T18:54

архангельская область

жкх

александр цыбульский

архангельская область

россия

виктория абрамченко

москва

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АРХАНГЕЛЬСК, 11 окт – РИА Новости. Губернатор Архангельской области Александр Цыбульский инициировал разработку в России единых федеральных стандартов по реализации реформы ТКО, чтобы максимально обеспечить экологическую безопасность территорий, сообщила пресс-служба регионального правительства.Губернатор Архангельской области высказал эту инициативу на полях Российского экологического форума, который проходит в Москве. Это крупнейшее отраслевое событие объединяет главных участников сферы обращения с твердыми коммунальными отходами в стране. Высказанное предложение касалось опыта по разработке проектно-сметной документации, прохождения экспертизы в части создания объектов обращения с твердыми коммунальными отходами."Мы разрабатываем хорошие решения, которые с экологической точки зрения являются оптимальными. На мой взгляд, важно, чтобы при создании современной инфраструктуры мы не создавали инфраструктуру "вчерашнего дня" по каким-то устаревшим технологиям. Поэтому у меня предложение – может быть, в каких-то вопросах, либо применительно к территориям, либо по всей стране, прописать стандарты, которые позволят максимально обеспечивать экологическую безопасность территорий", – сказал Цыбульский.Как отметили в пресс-службе правительства, инициативу архангельского губернатора поддержала заместитель председателя правительства РФ Виктория Абрамченко, отметив, что его предложение будет включено в итоговый документ пленарного заседания РЭФ.Также глава Архангельской области сообщил, что 2023 год объявлен в регионе Годом экологии. В этой связи региональные власти намерены усилить работу по экопросвещению жителей. Как отметил Цыбульский, в Архангельской области ежегодно растут расходы на сохранение экологии. Если в прошлом году на вопросы, связанные с обращением с отходами, было направлено около 500 миллионов рублей, в этом году миллиард рублей, то в 2023 году планируется выделение 1,3 миллиарда рублей.В ходе пленарного заседания глава региона сообщил о готовности Архангельской области реализовать пилотный проект по переработке строительных отходов, которые в общей структуре незаконно складируемых в регионе отходов занимают порядка 60%. Для этого предполагается переработка строительных отходов и последующее включение получаемого вторсырья в новый экономический оборот в соответствии с федеральным проектом "Экономика замкнутого цикла".

https://ria.ru/20221003/mobilizatsiya-1821195658.html

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жкх, александр цыбульский, архангельская область, россия, виктория абрамченко, москва