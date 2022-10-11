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Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие

Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие - РИА Новости, 11.10.2022

Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие

За прошедшие 10 лет общий объем индустрии культуры в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) вырос более, чем в пять раз - до 6,9 миллиарда юаней... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

2022-10-11T13:35

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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За прошедшие 10 лет общий объем индустрии культуры в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) вырос более, чем в пять раз - до 6,9 миллиарда юаней (около 971,9 миллиона долларов), сообщили местные власти.За указанный период в ТАР среднегодовой прирост производства в данной отрасли составил более 15%, заявил на пресс-конференции замглавы регионального Управления культуры Гань Лицюань.За прошедшее десятилетие на охрану объектов нематериального культурного наследия в Тибете было потрачено более 400 миллионов юаней. Указанную сумму инвестировали из центрального и регионального бюджетов, отметил Гань Лицюань.В настоящее время в Тибете три объекта, а именно тибетская опера, культурный героический эпос "Гэсэр" и тибетские целебные ванны с лекарственными травами, были внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.В Тибете насчитывается 106 объектов, внесенных в список нематериального культурного наследия государственного уровня, и 96 носителей нематериального культурного наследия того же уровня. Кроме того, 460 объектов и 522 носителя нематериального культурного наследия занесены в подобные списки регионального уровня.В ТАР восьми уездам, волостям, деревням и 19 туристическим достопримечательностям было присвоено звание "уникальное место" благодаря их усилиям по сохранению нематериального культурного наследия.В регионе в общей сложности была создана 121 мастерская, связанная с нематериальным культурным наследием, благодаря чему созданы рабочие места для 3053 человек. Их ежемесячный доход в среднем увеличился более, чем на 3200 юаней, добавил Гань Лицюань.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

тибет, китай, юнеско