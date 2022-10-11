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Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие
Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие - РИА Новости, 11.10.2022
Индустрия культуры в Тибете значительно выросла за прошедшее десятилетие
За прошедшие 10 лет общий объем индустрии культуры в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) вырос более, чем в пять раз - до 6,9 миллиарда юаней... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:35
2022-10-11T13:35
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МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное". За прошедшие 10 лет общий объем индустрии культуры в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) вырос более, чем в пять раз - до 6,9 миллиарда юаней (около 971,9 миллиона долларов), сообщили местные власти.За указанный период в ТАР среднегодовой прирост производства в данной отрасли составил более 15%, заявил на пресс-конференции замглавы регионального Управления культуры Гань Лицюань.За прошедшее десятилетие на охрану объектов нематериального культурного наследия в Тибете было потрачено более 400 миллионов юаней. Указанную сумму инвестировали из центрального и регионального бюджетов, отметил Гань Лицюань.В настоящее время в Тибете три объекта, а именно тибетская опера, культурный героический эпос "Гэсэр" и тибетские целебные ванны с лекарственными травами, были внесены ЮНЕСКО в список нематериального культурного наследия человечества.В Тибете насчитывается 106 объектов, внесенных в список нематериального культурного наследия государственного уровня, и 96 носителей нематериального культурного наследия того же уровня. Кроме того, 460 объектов и 522 носителя нематериального культурного наследия занесены в подобные списки регионального уровня.В ТАР восьми уездам, волостям, деревням и 19 туристическим достопримечательностям было присвоено звание "уникальное место" благодаря их усилиям по сохранению нематериального культурного наследия.В регионе в общей сложности была создана 121 мастерская, связанная с нематериальным культурным наследием, благодаря чему созданы рабочие места для 3053 человек. Их ежемесячный доход в среднем увеличился более, чем на 3200 юаней, добавил Гань Лицюань.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
тибет, китай, юнеско
Россия-Китай: Главное, Тибет, Китай, ЮНЕСКО
МОСКВА, 11 окт - Проект "Россия-Китай: Главное".
За прошедшие 10 лет общий объем индустрии культуры в Тибетском автономном районе (ТАР, Юго-Западный Китай) вырос более, чем в пять раз - до 6,9 миллиарда юаней (около 971,9 миллиона долларов), сообщили местные власти.
За указанный период в ТАР среднегодовой прирост производства в данной отрасли составил более 15%, заявил на пресс-конференции замглавы регионального Управления культуры Гань Лицюань.
За прошедшее десятилетие на охрану объектов нематериального культурного наследия в Тибете было потрачено более 400 миллионов юаней. Указанную сумму инвестировали из центрального и регионального бюджетов, отметил Гань Лицюань.
В настоящее время в Тибете
три объекта, а именно тибетская опера, культурный героический эпос "Гэсэр" и тибетские целебные ванны с лекарственными травами, были внесены ЮНЕСКО
в список нематериального культурного наследия человечества.
В Тибете насчитывается 106 объектов, внесенных в список нематериального культурного наследия государственного уровня, и 96 носителей нематериального культурного наследия того же уровня. Кроме того, 460 объектов и 522 носителя нематериального культурного наследия занесены в подобные списки регионального уровня.
В ТАР восьми уездам, волостям, деревням и 19 туристическим достопримечательностям было присвоено звание "уникальное место" благодаря их усилиям по сохранению нематериального культурного наследия.
В регионе в общей сложности была создана 121 мастерская, связанная с нематериальным культурным наследием, благодаря чему созданы рабочие места для 3053 человек. Их ежемесячный доход в среднем увеличился более, чем на 3200 юаней, добавил Гань Лицюань.