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Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном
Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном - РИА Новости, 11.10.2022
Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном
Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского на Украине, спонсируют терроризм. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T08:32
2022-10-11T08:32
2022-10-11T08:32
в мире
вячеслав володин
владимир зеленский
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского на Украине, спонсируют терроризм."Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что действия Зеленского привели к страданиям народа Украины, который "находится в заложниках его нацистской политики"."Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту", - отметил Володин.
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, вячеслав володин, владимир зеленский, украина, россия, усама бен ладен, госдума рф
В мире, Вячеслав Володин, Владимир Зеленский, Украина, Россия, Усама бен Ладен, Госдума РФ
Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном
Володин: Зеленский, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с бен Ладеном