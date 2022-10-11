https://ria.ru/20221011/terrorizm-1822990675.html

Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном - РИА Новости, 11.10.2022

Володин сравнил Зеленского с Усамой бен Ладеном

Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского на Украине, спонсируют терроризм. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T08:32

2022-10-11T08:32

2022-10-11T08:32

в мире

вячеслав володин

владимир зеленский

украина

россия

усама бен ладен

госдума рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Спикер Госдумы Вячеслав Володин заявил, что западные политики, поддерживающие режим Владимира Зеленского на Украине, спонсируют терроризм."Президент Украины, отдавая приказы на совершение терактов, встал в один ряд с Усамой бен Ладеном и другими международными террористами. Политики западных стран, поддерживающие режим Зеленского, спонсируют терроризм. В этой связи хочется напомнить правило, известное во всем мире: с террористами не договариваются", - написал Володин в своем Telegram-канале.Он подчеркнул, что действия Зеленского привели к страданиям народа Украины, который "находится в заложниках его нацистской политики"."Чаша терпения переполнилась. Киевский режим стал террористическим. Регулярные обстрелы критической инфраструктуры атомных электростанций — Запорожской и Курской, убийства общественных деятелей на территории Украины и России, диверсия на Крымском мосту", - отметил Володин.

https://ria.ru/20221010/ukraina-1822774178.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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Екатерина Зайцева

в мире, вячеслав володин, владимир зеленский, украина, россия, усама бен ладен, госдума рф