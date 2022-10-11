https://ria.ru/20221011/terakt-1823147464.html

Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту

Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022

Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту

"Болгарского следа" нет в ситуации с взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T16:06

2022-10-11T16:06

2022-10-11T16:06

в мире

александр бастрыкин

болгария

россия

украина

следственный комитет россии (ск рф)

национальный антитеррористический комитет рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823144409_0:22:768:454_1920x0_80_0_0_dc0c10e06b5aa8098d1ab1a46d70c9ce.jpg

МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Болгарского следа" нет в ситуации с взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и не обвиняла Болгарию в причастности к произошедшему, указав ее только как точку на маршруте подорвавшегося на мосту грузовика.Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что маршрут грузовика начался в Болгарии. Это заявление вызвало широкий резонанс в болгарских СМИ, правительство страны поручило спецслужбам проверить озвученную информацию."Болгария находится на перепутье, через нее проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождемся результатов проверки. Болгария не упоминается как страна, причастная к взрыву, а только как пункт маршрута. Ничего больше", - заявил журналистам премьер, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).Донев призвал СМИ отнестись к данной теме ответственно, поскольку, по его мнению, "раздувание" ситуации грозит национальной безопасности. Он указал на то, что в деле нет "болгарского следа", и эта фраза присутствует только в публикациях прессы.На вопрос о возможном вызове для объяснений российского посла премьер ответил, что в этом нет необходимости, поскольку РФ не выдвигает к Болгарии никаких претензий.Ранее издание "24 часа" со ссылкой на проверку номера накладной сообщило, что грузовик вообще не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее.

https://ria.ru/20221010/bolgariya-1822756668.html

https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html

болгария

россия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, александр бастрыкин, болгария, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф