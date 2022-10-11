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Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022
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Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту
Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту - РИА Новости, 11.10.2022
Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту
"Болгарского следа" нет в ситуации с взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:06
2022-10-11T16:06
в мире
александр бастрыкин
болгария
россия
украина
следственный комитет россии (ск рф)
национальный антитеррористический комитет рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Болгарского следа" нет в ситуации с взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и не обвиняла Болгарию в причастности к произошедшему, указав ее только как точку на маршруте подорвавшегося на мосту грузовика.Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что маршрут грузовика начался в Болгарии. Это заявление вызвало широкий резонанс в болгарских СМИ, правительство страны поручило спецслужбам проверить озвученную информацию."Болгария находится на перепутье, через нее проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождемся результатов проверки. Болгария не упоминается как страна, причастная к взрыву, а только как пункт маршрута. Ничего больше", - заявил журналистам премьер, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).Донев призвал СМИ отнестись к данной теме ответственно, поскольку, по его мнению, "раздувание" ситуации грозит национальной безопасности. Он указал на то, что в деле нет "болгарского следа", и эта фраза присутствует только в публикациях прессы.На вопрос о возможном вызове для объяснений российского посла премьер ответил, что в этом нет необходимости, поскольку РФ не выдвигает к Болгарии никаких претензий.Ранее издание "24 часа" со ссылкой на проверку номера накладной сообщило, что грузовик вообще не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее.
https://ria.ru/20221010/bolgariya-1822756668.html
https://ria.ru/20221010/most-1822639875.html
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в мире, александр бастрыкин, болгария, россия, украина, следственный комитет россии (ск рф), национальный антитеррористический комитет рф
В мире, Александр Бастрыкин, Болгария, Россия, Украина, Следственный комитет России (СК РФ), Национальный антитеррористический комитет РФ
16:06 11.10.2022
 
Премьер Болгарии заявил о непричастности к теракту на Крымском мосту

Премьер Болгарии заявил об отсутствии "болгарского следа" в инциденте на Крымском мосту

© Фото : Council of Ministers of the Republic of Bulgaria Премьер-министр Болгарии Гылыб Донев
 Премьер-министр Болгарии Гылыб Донев - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Council of Ministers of the Republic of Bulgaria
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Болгарского следа" нет в ситуации с взрывом на Крымском мосту, заявил глава технического правительства страны Гылыб Донев, подчеркнув, что российская сторона и не обвиняла Болгарию в причастности к произошедшему, указав ее только как точку на маршруте подорвавшегося на мосту грузовика.
Национальный антитеррористический комитет (НАК) России сообщил, что утром 8 октября на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, повлекший возгорание семи топливных цистерн железнодорожного состава. Произошло частичное обрушение двух автомобильных пролетов моста. По предварительным данным СК РФ, в результате взрыва погибли три человека, заказчиками и исполнителями теракта являются спецслужбы Украины. Глава СК Александр Бастрыкин также заявлял, что маршрут грузовика начался в Болгарии. Это заявление вызвало широкий резонанс в болгарских СМИ, правительство страны поручило спецслужбам проверить озвученную информацию.
Президент Болгарии Румен Радев - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 12:27
В Болгарии социалисты призвали расследовать взрыв на Крымском мосту
"Болгария находится на перепутье, через нее проходит много грузовиков и грузов, поэтому давайте дождемся результатов проверки. Болгария не упоминается как страна, причастная к взрыву, а только как пункт маршрута. Ничего больше", - заявил журналистам премьер, слова которого приводит Болгарское национальное телевидение (БНТ).
Донев призвал СМИ отнестись к данной теме ответственно, поскольку, по его мнению, "раздувание" ситуации грозит национальной безопасности. Он указал на то, что в деле нет "болгарского следа", и эта фраза присутствует только в публикациях прессы.
На вопрос о возможном вызове для объяснений российского посла премьер ответил, что в этом нет необходимости, поскольку РФ не выдвигает к Болгарии никаких претензий.
Ранее издание "24 часа" со ссылкой на проверку номера накладной сообщило, что грузовик вообще не въезжал в Болгарию и не выезжал из нее.
Крымский мост, на автомобильной части которого со стороны Таманского полуострова произошел подрыв грузового автомобиля - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 08:00
От восторга до ужаса: ЕС боится ответа России на теракт на Крымском мосту
 
В миреАлександр БастрыкинБолгарияРоссияУкраинаСледственный комитет России (СК РФ)Национальный антитеррористический комитет РФ
 
 
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