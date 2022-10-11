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В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники - РИА Новости, 11.10.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20221011/tekhnika-1823125918.html
В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники
В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники - РИА Новости, 11.10.2022
В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники
Свыше 4,4 тысячи единиц техники задействуют в Московской области для обеспечения зимнего содержания дорог в сезоне 2022-2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:02
2022-10-11T15:02
новости подмосковья
московская область (подмосковье)
алексей гержик
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи единиц техники задействуют в Московской области для обеспечения зимнего содержания дорог в сезоне 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В ведомстве отметили, что окончательный переход на зимнее содержание завершится в ноябре. Обеспечивать безопасное содержание дорог будут грейдеры, самосвалы и погрузчики. Для обработки дорог будет задействовано 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов."В этом сезоне мы впервые применим автоматизированный контроль и для ремонта техники, что позволит сократить время ремонта на треть – до 14 дней", – приводятся в сообщении слова министра Алексея Гержика.
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московская область (подмосковье), алексей гержик
Новости Подмосковья, Московская область (Подмосковье), Алексей Гержик
15:02 11.10.2022
 

В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники

© Фото : Портал Правительства Московской областиВ Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники
В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Портал Правительства Московской области
В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи единиц техники задействуют в Московской области для обеспечения зимнего содержания дорог в сезоне 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.
В ведомстве отметили, что окончательный переход на зимнее содержание завершится в ноябре. Обеспечивать безопасное содержание дорог будут грейдеры, самосвалы и погрузчики. Для обработки дорог будет задействовано 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов.
"В этом сезоне мы впервые применим автоматизированный контроль и для ремонта техники, что позволит сократить время ремонта на треть – до 14 дней", – приводятся в сообщении слова министра Алексея Гержика.
Демонстрация готовности коммунальных служб к зимнему сезону - РИА Новости, 1920, 27.09.2022
27 сентября, 19:30Новости Подмосковья
Коммунальные службы МО проверят на готовность к зиме
 
Новости ПодмосковьяМосковская область (Подмосковье)Алексей Гержик
 
 
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