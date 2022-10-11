https://ria.ru/20221011/tekhnika-1823125918.html

В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники

В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники - РИА Новости, 11.10.2022

В Подмосковье в зимний сезон задействуют свыше 4,4 тысячи единиц техники

Свыше 4,4 тысячи единиц техники задействуют в Московской области для обеспечения зимнего содержания дорог в сезоне 2022-2023 года, говорится в сообщении... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

2022-10-11T15:02

новости подмосковья

московская область (подмосковье)

алексей гержик

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Свыше 4,4 тысячи единиц техники задействуют в Московской области для обеспечения зимнего содержания дорог в сезоне 2022-2023 года, говорится в сообщении пресс-службы министерства транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья.В ведомстве отметили, что окончательный переход на зимнее содержание завершится в ноябре. Обеспечивать безопасное содержание дорог будут грейдеры, самосвалы и погрузчики. Для обработки дорог будет задействовано 1,8 миллиона тонн противогололедных материалов."В этом сезоне мы впервые применим автоматизированный контроль и для ремонта техники, что позволит сократить время ремонта на треть – до 14 дней", – приводятся в сообщении слова министра Алексея Гержика.

https://ria.ru/20220927/zhkkh-1819908022.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

московская область (подмосковье), алексей гержик