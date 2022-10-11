Рейтинг@Mail.ru
Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/tayvan-1823148830.html
Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве
Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве - РИА Новости, 11.10.2022
Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве
Тайвань изменил определение того, что может расцениваться как первый удар со стороны Китая, заявил министр обороны острова Цю Гочжэн, выступая в парламенте. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T16:11
2022-10-11T18:14
в мире
технологии
тайвань
китай
народно-освободительная армия китая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823199680_0:135:3282:1981_1920x0_80_0_0_77e14437247b9541e0ffc7be1d82653a.jpg
ПЕКИН, 11 окт — РИА Новости. Тайвань изменил определение того, что может расцениваться как первый удар со стороны Китая, заявил министр обороны острова Цю Гочжэн, выступая в парламенте.По его словам, изменения связаны с тем, что Пекин тоже меняет свою тактику."Ранее первым ударом мы считали атаку с использованием артиллерийских снарядов и ракет. Сейчас китайские беспилотники пересекают линию без всякой надобности, создавая нам много хлопот", — сказал Цю Гочжэн.Поэтому, пояснил он, именно дроны, входящие в воздушное пространство Тайваня, будут теперь расцениваться как первый удар.На прошлой неделе министр заявил, что Тайвань обязательно предпримет контрмеры, если Вооруженные силы КНР пересекут красную линию. Тогда он говорил, что под первым ударом Тайбэй понимает вторжение китайских боевых самолетов в воздушное пространство острова на расстояние 12 морских миль от его побережья. Какими именно будут ответные меры Тайваня, Цю Гочжэн не уточнил.Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и ревностно относится к контактам с ним других стран. Ситуация вокруг острова обострилась после того, как в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США.Тогда же НОАК провела в Тайваньском проливе масштабные военные учения и заявила, что подобные маневры будут регулярными, а тайваньские военные стали фиксировать прилеты китайских беспилотников к островам Цзиньмэнь. В конце августа Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь по китайским дронам, до этого они ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.
https://ria.ru/20221011/tayvan-1823066669.html
https://ria.ru/20221011/plany-1822986409.html
https://ria.ru/20221008/tayvan-1822432237.html
тайвань
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823199680_130:0:2861:2048_1920x0_80_0_0_d82e538d1ed0e398b39e6eba32170732.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, технологии, тайвань, китай, народно-освободительная армия китая
В мире, Технологии, Тайвань, Китай, Народно-освободительная армия Китая
16:11 11.10.2022 (обновлено: 18:14 11.10.2022)
 
Тайвань будет считать первым ударом китайские БПЛА в своем пространстве

Глава Минобороны Тайваня Гочжэн: остров меняет обозначение первого удара от Китая

© AFP 2022 / Noel CelisВысотный разведывательный беспилотник WZ-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая
Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AFP 2022 / Noel Celis
Высотный разведывательный беспилотник WZ-7 ВВС Народно-освободительной армии Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 окт — РИА Новости. Тайвань изменил определение того, что может расцениваться как первый удар со стороны Китая, заявил министр обороны острова Цю Гочжэн, выступая в парламенте.
По его словам, изменения связаны с тем, что Пекин тоже меняет свою тактику.
"Ранее первым ударом мы считали атаку с использованием артиллерийских снарядов и ракет. Сейчас китайские беспилотники пересекают линию без всякой надобности, создавая нам много хлопот", — сказал Цю Гочжэн.
Поэтому, пояснил он, именно дроны, входящие в воздушное пространство Тайваня, будут теперь расцениваться как первый удар.
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:38
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября
На прошлой неделе министр заявил, что Тайвань обязательно предпримет контрмеры, если Вооруженные силы КНР пересекут красную линию. Тогда он говорил, что под первым ударом Тайбэй понимает вторжение китайских боевых самолетов в воздушное пространство острова на расстояние 12 морских миль от его побережья. Какими именно будут ответные меры Тайваня, Цю Гочжэн не уточнил.
Пекин не признает суверенитета Тайваня, считает его своей провинцией и ревностно относится к контактам с ним других стран. Ситуация вокруг острова обострилась после того, как в августе Тайбэй посетила спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси. Пекин осудил этот визит, увидев в нем поддержку тайваньского сепаратизма со стороны США.
Флаги Украины и США - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 06:32
В Китае раскрыли истинные планы США на Украине
Тогда же НОАК провела в Тайваньском проливе масштабные военные учения и заявила, что подобные маневры будут регулярными, а тайваньские военные стали фиксировать прилеты китайских беспилотников к островам Цзиньмэнь.
В конце августа Вооруженные силы Тайваня впервые открыли огонь по китайским дронам, до этого они ограничивались предупредительными ракетами и радиопредупреждениями.
Илон Маск - РИА Новости, 1920, 08.10.2022
8 октября, 11:13
МИД Китая прокомментировал предложение Илона Маска по Тайваню
 
В миреТехнологииТайваньКитайНародно-освободительная армия Китая
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала