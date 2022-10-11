https://ria.ru/20221011/tayvan-1823066669.html

Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября

Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября - РИА Новости, 11.10.2022

Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября

Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T12:38

2022-10-11T12:38

2022-10-11T12:38

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ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова.Две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном "с 11 по 13 октября посетят Тайвань", говорится в сообщении.Отмечается, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.

https://ria.ru/20221010/tayvan-1822794185.html

https://ria.ru/20221010/kitay-1822691299.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, тайвань, сша, китай, конгресс сша