Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября
Две делегации конгрессменов из США Венструпа и Моултона посетят Тайвань с 11 по 13 октября
© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС. Архивное фото
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова.
Две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном "с 11 по 13 октября посетят Тайвань", говорится в сообщении.
10 октября, 13:57Армия Китая направила 26 самолетов и четыре корабля к Тайваню
Отмечается, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
10 октября, 07:47На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы