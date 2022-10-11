Рейтинг@Mail.ru
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/tayvan-1823066669.html
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября - РИА Новости, 11.10.2022
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T12:38
2022-10-11T12:38
в мире
тайвань
сша
китай
конгресс сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_0:177:3014:1872_1920x0_80_0_0_06d1df8416f8fa2bf97ece2c6804dcb4.jpg
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова.Две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном "с 11 по 13 октября посетят Тайвань", говорится в сообщении.Отмечается, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
https://ria.ru/20221010/tayvan-1822794185.html
https://ria.ru/20221010/kitay-1822691299.html
тайвань
сша
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Владимир Лаврентьев
Владимир Лаврентьев
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/05/1786963078_142:0:2873:2048_1920x0_80_0_0_72c50b2772531d51429c7659a1468180.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, тайвань, сша, китай, конгресс сша
В мире, Тайвань, США, Китай, Конгресс США
12:38 11.10.2022
 
Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября

Две делегации конгрессменов из США Венструпа и Моултона посетят Тайвань с 11 по 13 октября

© AP Photo / Chiang Ying-yingФлаг Тайваня во время военных учений ВМС
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© AP Photo / Chiang Ying-ying
Флаг Тайваня во время военных учений ВМС. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 11 окт – РИА Новости. Две делегации конгрессменов из США посетят Тайвань с 11 по 13 октября, сообщается на официальном сайте внешнеполитического ведомства острова.
Две делегации американских конгрессменов, возглавляемые членом Палаты представителей, республиканцем Брэдом Венструпом и членом Палаты представителей, демократом Сетом Моултоном "с 11 по 13 октября посетят Тайвань", говорится в сообщении.
Самолеты Су-30 ВВС Китая - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 13:57
Армия Китая направила 26 самолетов и четыре корабля к Тайваню
Отмечается, что во время пребывания на Тайване конгрессмены, в частности, встретятся с главой администрации острова Цай Инвэнь и обменяются мнениями по двусторонним отношениям, а также по вопросам региональной безопасности и торгово-экономического сотрудничества.
Ситуация вокруг Тайваня обострилась после визита на остров спикера палаты представителей США Нэнси Пелоси. Китай, считающий остров одной из своих провинций, осудил визит Пелоси, увидев в этом шаге поддержку США тайваньского сепаратизма, и провел масштабные военные учения.
Официальные отношения между центральным правительством КНР и его островной провинцией прервались в 1949 году, после того как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайвань.
Глава администрации Тайваня Цай Инвэнь - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 07:47
На Тайване заявили об отказе идти на компромисс в вопросах свободы
 
В миреТайваньСШАКитайКонгресс США
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала