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СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью во Львове - РИА Новости, 11.10.2022
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СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью во Львове
СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью во Львове - РИА Новости, 11.10.2022
СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью во Львове
Во Львове на западе Украины, помимо проблем со светом и перебоями с водой, есть проблемы и с мобильной связью, сообщает украинское издание "Страна.ua" РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:11
2022-10-11T13:13
в мире
андрей садовой
украина
львов
вооруженные силы рф
россия
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Во Львове на западе Украины, помимо проблем со светом и перебоями с водой, есть проблемы и с мобильной связью, сообщает украинское издание "Страна.ua""Из Львова сообщают, что помимо света есть перебои с водой и с мобильной связью. Связь ловит в отдельных местах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталось без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением.Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине.
https://ria.ru/20221010/pomosch-1822916873.html
https://ria.ru/20221011/odessa-1823077517.html
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в мире, андрей садовой, украина, львов, вооруженные силы рф, россия
В мире, Андрей Садовой, Украина, Львов, Вооруженные силы РФ, Россия
13:11 11.10.2022 (обновлено: 13:13 11.10.2022)
 
СМИ сообщили о перебоях с мобильной связью во Львове

Украинское издание "Страна.ua" сообщило о перебоях с мобильной связью во Львове

© Depositphotos / itchaz.gmail.comДевушка со смартфоном и банковской картой
Девушка со смартфоном и банковской картой - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Depositphotos / itchaz.gmail.com
Девушка со смартфоном и банковской картой. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Во Львове на западе Украины, помимо проблем со светом и перебоями с водой, есть проблемы и с мобильной связью, сообщает украинское издание "Страна.ua"
"Из Львова сообщают, что помимо света есть перебои с водой и с мобильной связью. Связь ловит в отдельных местах", - говорится в сообщении в Telegram-канале издания.
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Ранее мэр Львова Андрей Садовой заявил, что 30% города осталось без электроэнергии после удара, в двух районах есть проблемы с водоснабжением.
Украинские СМИ с утра вторника сообщают о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
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Приморский район Одессы остался без электричества
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
Глава Чечни Рамзан Кадыров - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:59Специальная военная операция на Украине
Кадыров назвал удары по Украине возмездием за убитых жителей Донбасса
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Кроме того, по словам президента, Украина совершила три теракта в отношении Курской АЭС и пыталась подорвать газопровод "Турецкий поток". В Минобороны РФ заявляли, что цель проведенного в понедельник массированного удара высокоточным оружием по Украине.
Украинский флаг в Киеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:52
Удары по Украине могут остановить обеспечение ВСУ, заявил экс-замглавы МЧС
 
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