https://ria.ru/20221011/svo-1822987818.html
Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 11.10.2022
Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву областном центре городе Запорожье были слышны минимум... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:41
2022-10-11T07:41
2022-10-11T07:41
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожье
киев
запорожская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_405:0:1596:670_1920x0_80_0_0_ab518cc5958d0058bfff5b17f7f8d060.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву областном центре городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов.Он добавил, что была слышна работа ПВО. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством."Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье ... Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению", - подчеркнул Рогов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
запорожье
киев
запорожская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/138721/51/1387215103_554:0:1447:670_1920x0_80_0_0_e9ef06d0f1289b7333d55e873823b6d2.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, запорожье, киев, запорожская область
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожье, Киев, Запорожская область
Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье
Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов