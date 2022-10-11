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Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье - РИА Новости, 11.10.2022

Рогов заявил о взрывах в подконтрольном Киеву городе Запорожье

Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву областном центре городе Запорожье были слышны минимум... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T07:41

2022-10-11T07:41

2022-10-11T07:41

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов заявил, что в подконтрольном Киеву областном центре городе Запорожье были слышны минимум 16 взрывов.Он добавил, что была слышна работа ПВО. В нескольких районах Запорожья сильный пожар, видны столпы дыма, есть перебои с электричеством."Удары наносятся по военным объектам и объектам гражданской инфраструктуры, используемым боевиками Зеленского и иностранными наёмниками в качестве военных баз и мест хранения оружия с боеприпасами в моём родном Запорожье ... Высокоточные крылатые ракеты не несут угрозы мирному населению", - подчеркнул Рогов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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