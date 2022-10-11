07:18 11.10.2022 (обновлено: 10:07 11.10.2022)
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ
Рогов заявил о возможности быстро освободить занятые ВСУ позиции в Запорожской области
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области
Военнослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.
"Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает Днем защитника страны и создания Украинской повстанческой армии*. Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской. — Прим. ред.) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды", — отметил собеседник агентства.
По его словам, жители региона готовы защищать свой край, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.
Ранее сообщалось, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По информации властей региона, провокации ожидаются уже в ближайшее время. Украина стянула на линию фронта большое количество военной техники, а также наемников.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.