https://ria.ru/20221011/svo-1822987303.html

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022

Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ

Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T07:18

2022-10-11T07:18

2022-10-11T10:07

специальная военная операция на украине

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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, жители региона готовы защищать свой край, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.Ранее сообщалось, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По информации властей региона, провокации ожидаются уже в ближайшее время. Украина стянула на линию фронта большое количество военной техники, а также наемников.* Экстремистская организация, запрещенная в России.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

запорожская область

россия

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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, запорожье, запорожская аэс, украинская повстанческая армия