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Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/svo-1822987303.html
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ - РИА Новости, 11.10.2022
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ
Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией",... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T07:18
2022-10-11T10:07
специальная военная операция на украине
в мире
владимир рогов
запорожская область
россия
запорожье
запорожская аэс
украинская повстанческая армия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.По его словам, жители региона готовы защищать свой край, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.Ранее сообщалось, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По информации властей региона, провокации ожидаются уже в ближайшее время. Украина стянула на линию фронта большое количество военной техники, а также наемников.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
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в мире, владимир рогов, запорожская область, россия, запорожье, запорожская аэс, украинская повстанческая армия
Специальная военная операция на Украине, В мире, Владимир Рогов, Запорожская область, Россия, Запорожье, Запорожская АЭС, Украинская повстанческая армия
07:18 11.10.2022 (обновлено: 10:07 11.10.2022)
 
Рогов заявил о возможности быстрого освобождения позиций, занятых ВСУ

Рогов заявил о возможности быстро освободить занятые ВСУ позиции в Запорожской области

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в медиабанкВоеннослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области
Военнослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Военнослужащие ВДВ России во время тренировочного штурма здания на полигоне в Запорожской области. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 11 окт — РИА Новости. Освобождение позиций, занятых украинскими военными в Запорожской области, может пройти быстро, заявил РИА Новости председатель движения "Мы вместе с Россией", член главного совета администрации региона Владимир Рогов.

"Наступление украинских войск, по имеющейся информации, может быть приурочено к 14 октября, которое киевский режим считает Днем защитника страны и создания Украинской повстанческой армии*. Время поджимает боевиков Зеленского, которые хотят реализовать свой план, в том числе по захвату (Запорожской. — Прим. ред.) АЭС, до прихода осенней холодной и дождливой погоды", — отметил собеседник агентства.

По его словам, жители региона готовы защищать свой край, а 14 октября традиционно отпразднуют День освобождения Запорожья от немецко-фашистских захватчиков, Покрова Пресвятой Богородицы и День запорожского казачества.
Ранее сообщалось, что киевские власти начали идеологическую и информационную подготовку наступления на Запорожскую область. По информации властей региона, провокации ожидаются уже в ближайшее время. Украина стянула на линию фронта большое количество военной техники, а также наемников.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреВладимир РоговЗапорожская областьРоссияЗапорожьеЗапорожская АЭСУкраинская повстанческая армия
 
 
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