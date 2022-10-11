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ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Украинские силы выпустили семь снарядов натовского-калибра в сторону Донецка и Макеевки, сообщается в Telegram-канел представительства ДНР в СЦКК. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T06:17
2022-10-11T06:17
2022-10-11T06:28
специальная военная операция на украине
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донецк (днр)
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донецкая народная республика
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Украинские силы выпустили семь снарядов натовского-калибра в сторону Донецка и Макеевки, сообщается в Telegram-канел представительства ДНР в СЦКК.По информации представительства республики в СЦКК, в 22.35 украинские формирования открыли огонь в направлении Новобахмутовски, применив шесть снарядов калибром 152 миллиметра.Червоногвардейский район Макеевки находится в западной части города-спутника столицы ДНР. Через восточную окраину района проходит Донецкая кольцевая автодорога, на западной — по линии от Щегловского кладбища до стадиона "Донбасс Арена" — он соприкасается с Киевским районом Донецка, который с 2014 года регулярно подвергается обстрелам со стороны ВСУ.Артиллерия калибра 155 миллиметров стоит на вооружении стран НАТО. США, Канада и Австралия поставили Украине десятки дальнобойных гаубиц М777, которые ВСУ применяют для обстрела городов и поселков ДНР, в том числе Донецка.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, донецк (днр), макеевка, россия, сцкк, донецкая народная республика, украина
Специальная военная операция на Украине, В мире, Донецк (ДНР), Макеевка, Россия, СЦКК, Донецкая Народная Республика, Украина
06:17 11.10.2022 (обновлено: 06:28 11.10.2022)
ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку снарядами натовского калибра
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ обстреляли Донецк и Макеевку "натовскими" снарядами