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Массированный удар по Украине — это только начало, заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/svo-1822980315.html
Массированный удар по Украине — это только начало, заявил эксперт
Массированный удар по Украине — это только начало, заявил эксперт - РИА Новости, 11.10.2022
Массированный удар по Украине — это только начало, заявил эксперт
Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер — таким образом Москва дает понять... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T03:21
2022-10-11T04:11
специальная военная операция на украине
в мире
константин сивков
украина
россия
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер — таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков."Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты", — отметил он.При этом эксперт уточнил, что у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.Вчера утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.Вечером того же дня новые взрывы также прогремел в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
https://ria.ru/20221010/most-1822950482.html
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в мире, константин сивков, украина, россия, вооруженные силы рф, курская аэс
Специальная военная операция на Украине, В мире, Константин Сивков, Украина, Россия, Вооруженные силы РФ, Курская АЭС
03:21 11.10.2022 (обновлено: 04:11 11.10.2022)
 
Массированный удар по Украине — это только начало, заявил эксперт

Доктор военных наук Сивков: удар по инфраструктуре Украины — это только начало

© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ / Перейти в медиабанкПуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики
Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Пресс-служба Минобороны РФ
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Пуски ракет морского базирования по украинским объектам военного управления, связи и энергетики. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Удар высокоточным оружием по инфраструктуре Украины, несмотря на массированный характер, носит демонстративный характер — таким образом Москва дает понять Киеву, что следующим шагом могут стать ракетные пуски по центрам принятия решений, заявил РИА Новости доктор военных наук Константин Сивков.
"Удар носил демонстративный характер, потому что ключевые здания, где находится военное и политическое руководство Украины, целы, по ним не били. Да, повреждены некоторые электростанции, но я уверен, что большую их часть можно восстановить в короткие сроки, поэтому я считаю, что это был предупредительный удар — демонстрация нашей способности наносить такие массированные ракетные удары и наличия решимости. В следующий раз они придутся уже на более серьезные объекты", — отметил он.
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При этом эксперт уточнил, что у России достаточно ракет, чтобы и дальше продолжать наносить удары подобной интенсивности по украинским объектам.
Вчера утром российская армия нанесла массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины — в Киеве, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе и других городах и областях.
Вечером того же дня новые взрывы также прогремел в Кривом Роге, Кременчуге, Черкасской и Одесской областях.
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совета безопасности подчеркнул, что эти удары стали ответом на теракт, устроенный украинскими спецслужбами на Крымском мосту, и другие организованные ими атаки на объекты гражданской инфраструктуры. При этом глава государства предупредил, что Москва будет жестко реагировать на любые попытки совершить теракты на территории России.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Вчера, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреКонстантин СивковУкраинаРоссияВооруженные силы РФКурская АЭС
 
 
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