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Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии - РИА Новости, 11.10.2022
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Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии
Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии - РИА Новости, 11.10.2022
Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии
Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T22:45
2022-10-11T22:45
в мире
жкх
украина
черниговская область
украинская железная дорога
вооруженные силы рф
владимир путин
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус."В 18.50 (совпадает с мск) аварийно выключилась линия, которая питала северную часть области. Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и по Чернигову", - написал Чаус в своем Telegram-канале.Украинские СМИ с утра вторника сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
https://radiosputnik.ria.ru/20221010/lvov-1822955407.html
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в мире, жкх, украина, черниговская область, украинская железная дорога, вооруженные силы рф, владимир путин
В мире, ЖКХ, Украина, Черниговская область, Украинская железная дорога, Вооруженные силы РФ, Владимир Путин
22:45 11.10.2022
 
Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии

Часть Черниговской области осталась без света после аварийного отключения линии

© РИА Новости / СтрингерЛинии электропередачи во Львовской области
Линии электропередачи во Львовской области - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Стрингер
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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус.
"В 18.50 (совпадает с мск) аварийно выключилась линия, которая питала северную часть области. Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и по Чернигову", - написал Чаус в своем Telegram-канале.
Андрей Садовой - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:47В мире
Власти Львова рассказали о проблемах с подачей воды и электричества
Украинские СМИ с утра вторника сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.
Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.
В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".
В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.
Удары по объектам инфраструктуры Украины
10 октября, 13:12Инфографика
Удары по объектам инфраструктуры Украины
Инфографика
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В миреЖКХУкраинаЧерниговская областьУкраинская железная дорогаВооруженные силы РФВладимир Путин
 
 
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