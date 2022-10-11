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Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии

Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии - РИА Новости, 11.10.2022

Черниговская область осталась без света из-за аварийного отключения линии

Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий, сообщил глава областной военной... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T22:45

2022-10-11T22:45

2022-10-11T22:45

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владимир путин

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МОСКВА, 12 окт - РИА Новости. Часть Черниговской области на Украине во вторник вечером осталась без света из-за аварийного отключения одной из линий, сообщил глава областной военной администрации Вячеслав Чаус."В 18.50 (совпадает с мск) аварийно выключилась линия, которая питала северную часть области. Некоторые населенные пункты Черниговского, Корюковского и Новгород-Северского районов без электричества. Могут срабатывать аварийные отключения по всей области и по Чернигову", - написал Чаус в своем Telegram-канале.Украинские СМИ с утра вторника сообщали о новых взрывах, на следующий день после того, как ВС РФ нанесли массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. Во вторник взрывы произошли, в частности, в Киевской, Винницкой, Ровенской, Днепропетровской, Одесской, Николаевской, Львовской областях, а также Кривом Роге, Ивано-Франковске, Запорожье. Воздушная тревога объявлена на всей территории Украины, сообщают СМИ.Со вторника в Киеве и Киевской области вводят почасовое отключение электроэнергии, из-за повреждений объектов энергетической инфраструктуры могут выключать почасово электроэнергию не более чем на четыре часа.В результате ракетных ударов на Ладыжинской ТЭС в Винницкой области Украины сообщили о повреждении электрооборудования. Кроме того, одна из крупнейших на Украине горнодобывающих компаний Ferrexpo приостановила работу из-за перебоев в подаче электроэнергии. Также почти половина поездов на Украине задерживаются, сообщают "Украинские железные дороги".В понедельник президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с членами Совбеза сообщил, что был нанесен массированный удар высокоточным оружием по объектам украинской инфраструктуры. ЧП на Крымском мосту Путин назвал терактом, направленным на разрушение гражданской инфраструктуры. По его словам, Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками, и оставлять без ответа преступления киевского режима просто невозможно.

https://radiosputnik.ria.ru/20221010/lvov-1822955407.html

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в мире, жкх, украина, черниговская область, украинская железная дорога, вооруженные силы рф, владимир путин