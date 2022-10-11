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СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами - РИА Новости, 11.10.2022
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СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами
СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами - РИА Новости, 11.10.2022
СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами
енеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Максим Басов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:42
2022-10-11T11:42
новости суэк
россия
сибирская угольная энергетическая компания
андрей белоусов
экономика
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Угольной отрасли необходимо усилить производственные связи с российскими заводами, заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Максим Басов.Басов высоко оценил прозвучавшее на прошедшем в Кузбассе международном форуме "Угольная отрасль: новые реалии" предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова сформировать консолидированный заказ угольных предприятий на разработку отечественных образцов горнодобывающего оборудования, льготное финансирование которого государство могло бы осуществить через долгосрочные специальные инвестиционные контракты (СПИК).Генеральный директор СУЭК отметил, что машиностроительные предприятия уже начали адаптироваться к новым условиям."Например, самосвалы БелАЗ, которые мы закупаем, начали оснащать вместо американского двигателя китайским, причем сборку двигателей осуществляет завод КамАЗ. Пока претензий к самосвалам нет, но, к сожалению, это только малообъемные двигатели. СУЭК же нацелена на повышение средней грузоподъемности грузовиков, что важно и для экономики, и для экологии", - сказал Басов, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.По его словам, некоторые вопросы импортозамещения угольные компании стараются решать самостоятельно, осваивая выпуск продукции на своих сервисных и машиностроительных предприятиях."Нам на базе наших ремонтных заводов и управлений без каких-либо инструментов господдержки удалось наладить выпуск более чем 400 наименований продукции. Некоторые виды высокотехнологичной продукции – взрывозащищенные двигатели, насосы, ленточные конвейеры и фронтальные погрузчики – востребованы далеко за пределами компании. Но для создания такой высокотехнологичной продукции, как двигатель или очистной комбайн, мощности ремонтных заводов недостаточно, требуется совместная работа нескольких машиностроительных заводов и конструкторских бюро ", - отметил гендиректор СУЭК.Еще одним направлением, в реализации которого необходима поддержка профильных министерств, по мнению Басова, является формирование программы льготного кредитования предприятий угольной промышленности на покупку и лизинг горношахтного оборудования российского производства."Стоимость соответствующего финансирования для угольщиков в три-пять раз выше стоимости аналогичного финансирования для предприятий машиностроения. Эту проблему мы неоднократно поднимали и на площадке РСПП, и на площадках Минэнерго и Минпромторга России, к сожалению, решения пока нет", - констатировал гендиректор СУЭК.
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россия, сибирская угольная энергетическая компания, андрей белоусов, экономика
Новости СУЭК, Россия, Сибирская угольная энергетическая компания, Андрей Белоусов, Экономика
11:42 11.10.2022
 

СУЭК: угольщикам надо усилить производственные связи с российскими заводами

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в медиабанкCтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК)
Cтенд Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Угольной отрасли необходимо усилить производственные связи с российскими заводами, заявил генеральный директор Сибирской угольной энергетической компании (СУЭК) Максим Басов.
Басов высоко оценил прозвучавшее на прошедшем в Кузбассе международном форуме "Угольная отрасль: новые реалии" предложение первого вице-премьера Андрея Белоусова сформировать консолидированный заказ угольных предприятий на разработку отечественных образцов горнодобывающего оборудования, льготное финансирование которого государство могло бы осуществить через долгосрочные специальные инвестиционные контракты (СПИК).
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Генеральный директор СУЭК отметил, что машиностроительные предприятия уже начали адаптироваться к новым условиям.
"Например, самосвалы БелАЗ, которые мы закупаем, начали оснащать вместо американского двигателя китайским, причем сборку двигателей осуществляет завод КамАЗ. Пока претензий к самосвалам нет, но, к сожалению, это только малообъемные двигатели. СУЭК же нацелена на повышение средней грузоподъемности грузовиков, что важно и для экономики, и для экологии", - сказал Басов, слова которого цитирует пресс-служба СУЭК.
По его словам, некоторые вопросы импортозамещения угольные компании стараются решать самостоятельно, осваивая выпуск продукции на своих сервисных и машиностроительных предприятиях.
"Нам на базе наших ремонтных заводов и управлений без каких-либо инструментов господдержки удалось наладить выпуск более чем 400 наименований продукции. Некоторые виды высокотехнологичной продукции – взрывозащищенные двигатели, насосы, ленточные конвейеры и фронтальные погрузчики – востребованы далеко за пределами компании. Но для создания такой высокотехнологичной продукции, как двигатель или очистной комбайн, мощности ремонтных заводов недостаточно, требуется совместная работа нескольких машиностроительных заводов и конструкторских бюро ", - отметил гендиректор СУЭК.
Еще одним направлением, в реализации которого необходима поддержка профильных министерств, по мнению Басова, является формирование программы льготного кредитования предприятий угольной промышленности на покупку и лизинг горношахтного оборудования российского производства.
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"Стоимость соответствующего финансирования для угольщиков в три-пять раз выше стоимости аналогичного финансирования для предприятий машиностроения. Эту проблему мы неоднократно поднимали и на площадке РСПП, и на площадках Минэнерго и Минпромторга России, к сожалению, решения пока нет", - констатировал гендиректор СУЭК.
 
Новости СУЭКРоссияСибирская угольная энергетическая компанияАндрей БелоусовЭкономика
 
 
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