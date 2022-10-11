Рейтинг@Mail.ru
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/suda-1823119369.html
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном - РИА Новости, 11.10.2022
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном
В Кремле не знают о деталях предложения ООН по упрощению проверки украинских судов в Босфоре в рамках зерновой сделки, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:44
2022-10-11T14:44
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
босфор
россия
украина
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_0:67:992:625_1920x0_80_0_0_1f9bc0db42e621c02e1a149372ffd62c.jpg
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле не знают о деталях предложения ООН по упрощению проверки украинских судов в Босфоре в рамках зерновой сделки, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне, честно говоря, неизвестны детали этих предложений, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в России предложение команды ООН по зерновой сделке заменить текущий процесс проверки кораблей, которые приходят с Украины в Турцию, на более быструю систему инспекцию, чтобы снизить очередь в Босфоре.
https://ria.ru/20221011/prodovolstvie-1823011962.html
босфор
россия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/01/1806371202_36:0:957:691_1920x0_80_0_0_fa799c6d15ff25886cd9d45cb54f80b8.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), босфор, россия, украина, оон
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Босфор, Россия, Украина, ООН
14:44 11.10.2022
 
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном

В Кремле не знают о деталях предложения ООН упростить проверки судов с зерном в Босфоре

© РИА Новости / Минобороны Турции / Перейти в медиабанкСухогруз Razoni в порту Одессы
Сухогруз Razoni в порту Одессы - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Минобороны Турции
Перейти в медиабанк
Сухогруз Razoni в порту Одессы. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле не знают о деталях предложения ООН по упрощению проверки украинских судов в Босфоре в рамках зерновой сделки, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Мне, честно говоря, неизвестны детали этих предложений, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в России предложение команды ООН по зерновой сделке заменить текущий процесс проверки кораблей, которые приходят с Украины в Турцию, на более быструю систему инспекцию, чтобы снизить очередь в Босфоре.
Отгрузка зерна на экспорт - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 10:35
В Турции заявили о работе с ООН по выходу российской агропродукции на рынки
 
ЭкономикаДмитрий Песков (спецпредставитель президента)БосфорРоссияУкраинаООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала