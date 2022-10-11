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Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном - РИА Новости, 11.10.2022
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном
В Кремле не знают о деталях предложения ООН по упрощению проверки украинских судов в Босфоре в рамках зерновой сделки, заявил во вторник пресс-секретарь... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T14:44
2022-10-11T14:44
2022-10-11T14:44
экономика
дмитрий песков (спецпредставитель президента)
босфор
россия
украина
оон
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. В Кремле не знают о деталях предложения ООН по упрощению проверки украинских судов в Босфоре в рамках зерновой сделки, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков."Мне, честно говоря, неизвестны детали этих предложений, поэтому я ничего не могу сказать", - сказал Песков, отвечая на вопрос, поддерживают ли в России предложение команды ООН по зерновой сделке заменить текущий процесс проверки кораблей, которые приходят с Украины в Турцию, на более быструю систему инспекцию, чтобы снизить очередь в Босфоре.
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экономика, дмитрий песков (спецпредставитель президента), босфор, россия, украина, оон
Экономика, Дмитрий Песков (спецпредставитель президента), Босфор, Россия, Украина, ООН
Кремль не знает детали предложения ООН по упрощению проверки судов с зерном
В Кремле не знают о деталях предложения ООН упростить проверки судов с зерном в Босфоре