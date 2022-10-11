https://ria.ru/20221011/studenty-1823010518.html

В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России

В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России - РИА Новости, 11.10.2022

В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России

Все больше студентов из Сирии едут учиться в Россию, количество бесплатных квот в 2022 году увеличилось до 759, сообщил заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:28

2022-10-11T10:28

2022-10-11T10:28

общество

сирия

россия

образование - общество

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все больше студентов из Сирии едут учиться в Россию, количество бесплатных квот в 2022 году увеличилось до 759, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко."Растёт количество студентов, приезжающих из Сирии в Российскую Федерацию, в 2022 году количество только бесплатных квот возросло с 513 до 759", - сказал Кучеренко на первой Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению.Он отметил, что в рамках программы поддержки и развития русского языка активно работает государственный Институт русского языка в Сирии, завершается программа подготовки учителей русского языка."На базе центра университета "СТАНКИН Аль-Баас" реализуется проект олимпиады школьников сирийских, который показывает очень высокий уровень подготовки молодых ребят и их стремление к развитию и инновациям", - добавил замминистра.

https://ria.ru/20221006/kurort-1822095876.html

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общество, сирия, россия, образование - общество