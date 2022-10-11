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В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России - РИА Новости, 11.10.2022
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В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России
В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России - РИА Новости, 11.10.2022
В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России
Все больше студентов из Сирии едут учиться в Россию, количество бесплатных квот в 2022 году увеличилось до 759, сообщил заместитель министра науки и высшего... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:28
2022-10-11T10:28
общество
сирия
россия
образование - общество
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все больше студентов из Сирии едут учиться в Россию, количество бесплатных квот в 2022 году увеличилось до 759, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко."Растёт количество студентов, приезжающих из Сирии в Российскую Федерацию, в 2022 году количество только бесплатных квот возросло с 513 до 759", - сказал Кучеренко на первой Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению.Он отметил, что в рамках программы поддержки и развития русского языка активно работает государственный Институт русского языка в Сирии, завершается программа подготовки учителей русского языка."На базе центра университета "СТАНКИН Аль-Баас" реализуется проект олимпиады школьников сирийских, который показывает очень высокий уровень подготовки молодых ребят и их стремление к развитию и инновациям", - добавил замминистра.
https://ria.ru/20221006/kurort-1822095876.html
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общество, сирия, россия, образование - общество
Общество, Сирия, Россия, Образование - Общество
10:28 11.10.2022
 
В Минобрнауки рассказали об увеличении числа сирийских студентов в России

Замглавы Минобрнауки Кучеренко: все больше студентов из Сирии приезжают учиться в Россию

© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в медиабанкСтуденты на лекции в университете
Студенты на лекции в университете - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Владимир Песня
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Студенты на лекции в университете . Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Все больше студентов из Сирии едут учиться в Россию, количество бесплатных квот в 2022 году увеличилось до 759, сообщил заместитель министра науки и высшего образования России Пётр Кучеренко.
"Растёт количество студентов, приезжающих из Сирии в Российскую Федерацию, в 2022 году количество только бесплатных квот возросло с 513 до 759", - сказал Кучеренко на первой Международной российско-сирийской конференции по здравоохранению.
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Он отметил, что в рамках программы поддержки и развития русского языка активно работает государственный Институт русского языка в Сирии, завершается программа подготовки учителей русского языка.
"На базе центра университета "СТАНКИН Аль-Баас" реализуется проект олимпиады школьников сирийских, который показывает очень высокий уровень подготовки молодых ребят и их стремление к развитию и инновациям", - добавил замминистра.
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