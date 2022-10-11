https://ria.ru/20221011/strelba-1823145368.html
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе - РИА Новости, 11.10.2022
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.
2022-10-11T16:08
2022-10-11T16:08
2022-10-11T16:08
видео
москва
московская область (подмосковье)
автомат калашникова
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В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.
москва
московская область (подмосковье)
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823144096_240:0:1680:1080_1920x0_80_0_0_e567ad28a5f67e26a2e8bdb46a4fb2ad.jpg
"Чтобы могли выжить": в Москве и МО всплеск интереса к тактической стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов. В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи.
Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.
2022-10-11T16:08
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PT3M28S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, москва, московская область (подмосковье), автомат калашникова, видео
Видео, Москва, Московская область (Подмосковье), Автомат Калашникова
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.