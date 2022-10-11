https://ria.ru/20221011/strelba-1823145368.html

"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе

"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе - РИА Новости, 11.10.2022

"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе

С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.

2022-10-11T16:08

2022-10-11T16:08

2022-10-11T16:08

видео

москва

московская область (подмосковье)

автомат калашникова

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В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.

москва

московская область (подмосковье)

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2022

Ольга Кожухова

Ольга Кожухова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Чтобы могли выжить": в Москве и МО всплеск интереса к тактической стрельбе С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов. В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря. 2022-10-11T16:08 true PT3M28S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Кожухова

видео, москва, московская область (подмосковье), автомат калашникова, видео