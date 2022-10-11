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"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе - РИА Новости, 11.10.2022
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"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе - РИА Новости, 11.10.2022
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.
2022-10-11T16:08
2022-10-11T16:08
видео
москва
московская область (подмосковье)
автомат калашникова
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В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.
москва
московская область (подмосковье)
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Ольга Кожухова
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353
60
353
60
"Чтобы могли выжить": в Москве и МО всплеск интереса к тактической стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов. В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.
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353
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видео, москва, московская область (подмосковье), автомат калашникова, видео
Видео, Москва, Московская область (Подмосковье), Автомат Калашникова
"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе
С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.
2022-10-11T16:08
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16:08 11.10.2022
 

"Чтобы выжить": в Москве и Подмосковье всплеск интереса к обучению стрельбе

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С начала специальной военной операции среди жителей Москвы и Московской области повысился интерес к стрельбе из автоматов.
В основном это новички или те, кто пытается восстановить прошлый боевой опыт. Ученики школы стрельбы осваивают базовые приемы и посещают занятия по оказанию первой медицинской помощи. Инструкторы показывают ученикам, как правильно пользоваться оружием в зоне боевых действий и не тратить патроны зря.
 
ВидеоМоскваМосковская область (Подмосковье)Автомат Калашникова
 
 
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