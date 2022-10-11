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Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок"
Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок" - РИА Новости, 11.10.2022
Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок"
Актер Остин Стокер скончался 7 октября, в свой день рождения. Ему было 92 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на жену артиста Робин. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:08
2022-10-11T11:08
2022-10-11T11:09
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актер Остин Стокер скончался 7 октября, в свой день рождения. Ему было 92 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на жену артиста Робин.Он умер от почечной недостаточности. Рядом с ним были его близкие. Стокер родился в Порт-оф-Спейн, столице Тринидада и Тобаго в 1943 году. Актерскую карьеру начал в 11 лет. В 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company. В телесериалах он дебютировал в 1969 году — исполнил одну из ролей в проекте "Mod Squad". В его фильмографии есть такие громкие ленты, как "Битва за планету обезьян" (1973) и "Школа ужасов".Едва ли не самая важная в его карьере картина — криминальный боевик "Нападение на 13-й участок" Джона Карпентера. Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа. Его последняя работа в кино — черная комедия "Give Till It Hurts". Фильм вышел 1 сентября 2022 года в США.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, знаменитости
Культура, Новости культуры, Знаменитости
11:08 11.10.2022 (обновлено: 11:09 11.10.2022)
Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок"
Звезда боевика "Нападение на 13-й участок" Остин Стокер умер в 92 года
МОСКВА, 11 окт — РИА Новости.
Актер Остин Стокер скончался 7 октября, в свой день рождения. Ему было 92 года. Об этом пишет
Deadline со ссылкой на жену артиста Робин.
Он умер от почечной недостаточности. Рядом с ним были его близкие.
Стокер родился в Порт-оф-Спейн, столице Тринидада и Тобаго в 1943 году. Актерскую карьеру начал в 11 лет. В 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company.
В телесериалах он дебютировал в 1969 году — исполнил одну из ролей в проекте "Mod Squad". В его фильмографии есть такие громкие ленты, как "Битва за планету обезьян" (1973) и "Школа ужасов".
Едва ли не самая важная в его карьере картина — криминальный боевик "Нападение на 13-й участок" Джона Карпентера. Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа.
Его последняя работа в кино — черная комедия "Give Till It Hurts". Фильм вышел 1 сентября 2022 года в США.