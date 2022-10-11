https://ria.ru/20221011/stoker-1823018014.html

Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок"

Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок" - РИА Новости, 11.10.2022

Умер звезда боевика "Нападение на 13-й участок"

Актер Остин Стокер скончался 7 октября, в свой день рождения. Ему было 92 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на жену артиста Робин. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:08

2022-10-11T11:08

2022-10-11T11:09

культура

новости культуры

знаменитости

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0a/0b/1823012489_0:0:1464:824_1920x0_80_0_0_d16a9b7ec4b030b359d70ae93c81da1f.jpg

МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. Актер Остин Стокер скончался 7 октября, в свой день рождения. Ему было 92 года. Об этом пишет Deadline со ссылкой на жену артиста Робин.Он умер от почечной недостаточности. Рядом с ним были его близкие. Стокер родился в Порт-оф-Спейн, столице Тринидада и Тобаго в 1943 году. Актерскую карьеру начал в 11 лет. В 16 он стал частью театральной труппы The Whitehall Players. Через четыре года отправился в Нью-Йорк и присоединился к танцевальной команде Holder Dance Company. В телесериалах он дебютировал в 1969 году — исполнил одну из ролей в проекте "Mod Squad". В его фильмографии есть такие громкие ленты, как "Битва за планету обезьян" (1973) и "Школа ужасов".Едва ли не самая важная в его карьере картина — криминальный боевик "Нападение на 13-й участок" Джона Карпентера. Стокер сыграл лейтенанта Калифорнийского дорожного патруля Итана Бишопа. Его последняя работа в кино — черная комедия "Give Till It Hurts". Фильм вышел 1 сентября 2022 года в США.

https://ria.ru/20221005/fendi-1821804778.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Елена Громова

Елена Громова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Елена Громова

новости культуры, знаменитости