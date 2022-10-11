https://ria.ru/20221011/starlink-1823215215.html
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink - РИА Новости, 11.10.2022
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink
Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
в мире
владимир рогов
илон маск
россия
донбасс
запорожская область
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере координации и скорости управления украинскими подразделениями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в Запорожской области, но не только, подтверждают это и на херсонском направлении, и в республиках Донбасса, начались большие проблемы со Starlink, именно сегодня. Именно сегодняшние ракетные удары (РФ), похоже, вывели связь из строя. Это сразу привело к потере координации и скорости управления подразделениями боевиков ВСУ", - сказал Рогов в эфире "Радио России".В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, владимир рогов, илон маск, россия, донбасс, запорожская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Рогов, Илон Маск, Россия, Донбасс, Запорожская область, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы Украины
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink
Рогов: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях фиксируют проблемы со связью Starlink