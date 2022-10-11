https://ria.ru/20221011/starlink-1823215215.html

В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink

В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink - РИА Новости, 11.10.2022

В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink

Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T19:10

2022-10-11T19:10

2022-10-11T19:10

в мире

владимир рогов

илон маск

россия

донбасс

запорожская область

частичная мобилизация в россии

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере координации и скорости управления украинскими подразделениями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в Запорожской области, но не только, подтверждают это и на херсонском направлении, и в республиках Донбасса, начались большие проблемы со Starlink, именно сегодня. Именно сегодняшние ракетные удары (РФ), похоже, вывели связь из строя. Это сразу привело к потере координации и скорости управления подразделениями боевиков ВСУ", - сказал Рогов в эфире "Радио России".В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.

https://ria.ru/20221011/donbass-1822976730.html

россия

донбасс

запорожская область

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

в мире, владимир рогов, илон маск, россия, донбасс, запорожская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы украины