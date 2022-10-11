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В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink - РИА Новости, 11.10.2022
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В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink - РИА Новости, 11.10.2022
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink
Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T19:10
2022-10-11T19:10
в мире
владимир рогов
илон маск
россия
донбасс
запорожская область
частичная мобилизация в россии
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере координации и скорости управления украинскими подразделениями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов."Сейчас в Запорожской области, но не только, подтверждают это и на херсонском направлении, и в республиках Донбасса, начались большие проблемы со Starlink, именно сегодня. Именно сегодняшние ракетные удары (РФ), похоже, вывели связь из строя. Это сразу привело к потере координации и скорости управления подразделениями боевиков ВСУ", - сказал Рогов в эфире "Радио России".В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
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в мире, владимир рогов, илон маск, россия, донбасс, запорожская область, частичная мобилизация в россии, вооруженные силы украины
В мире, Владимир Рогов, Илон Маск, Россия, Донбасс, Запорожская область, Частичная мобилизация в России, Вооруженные силы Украины
19:10 11.10.2022
 
В новых регионах России фиксируют проблемы со спутниковой связью Starlink

Рогов: в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях фиксируют проблемы со связью Starlink

© РИА Новости / Перейти в медиабанкБаннер на фасаде одного из зданий в Донецке
Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
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Баннер на фасаде одного из зданий в Донецке. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Проблемы со спутниковой связью Starlink фиксируются на территории Запорожской, Херсонской областей и Донбасса после сегодняшних ударов РФ, это привело к потере координации и скорости управления украинскими подразделениями, заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
"Сейчас в Запорожской области, но не только, подтверждают это и на херсонском направлении, и в республиках Донбасса, начались большие проблемы со Starlink, именно сегодня. Именно сегодняшние ракетные удары (РФ), похоже, вывели связь из строя. Это сразу привело к потере координации и скорости управления подразделениями боевиков ВСУ", - сказал Рогов в эфире "Радио России".
В пятницу бизнесмен Илон Маск отказался комментировать публикацию Financial Times о жалобах украинских военных на перебои со Starlink на передовой, но посчитал, во сколько его компании обходится обеспечение Украины интернет-связью по этой системе.
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В миреВладимир РоговИлон МаскРоссияДонбассЗапорожская областьЧастичная мобилизация в РоссииВооруженные силы Украины
 
 
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