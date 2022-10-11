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Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции - РИА Новости, 11.10.2022
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Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции
Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции - РИА Новости, 11.10.2022
Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции
Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв, прогремевший в жилом здании в воскресенье в Стамбуле, может быть терактом. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T10:33
2022-10-11T10:33
в мире
сулейман сойлу
стамбул
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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв, прогремевший в жилом здании в воскресенье в Стамбуле, может быть терактом.Предварительной причиной мощного взрыва в жилом здании в районе Кадыкёй, по данным местных СМИ, стала утечка газа. Губернатор Стамбула Али Ерлыкая сообщил, что в результате инцидента погибли три человека. Правоохранители проверяют на предмет теракта мощный взрыв, прогремевший в Стамбуле в воскресенье, сообщил ранее телеканал A Haber."Это и может быть терактом, и нет. Мы проверяем все детали", - сказал Сойлу во вторник на брифинге, который транслировался по местным телеканал.По его словам, в связи с инцидентом взяты показания 30 свидетелей, на данный момент связи инцидента с действиями какой-либо террористической организации не выявлено.
https://ria.ru/20221010/putin-1822774810.html
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в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция
В мире, Сулейман Сойлу, Стамбул, Турция
10:33 11.10.2022
 
Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции

Глава МВД Турции Сойлу: воскресный взрыв дома в Стамбуле может оказаться терактом

© фото очевидцаПожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
© фото очевидца
Пожар на месте взрыва в Стамбуле, Турция. 9 октября 2022
Читать ria.ru в
АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв, прогремевший в жилом здании в воскресенье в Стамбуле, может быть терактом.
Предварительной причиной мощного взрыва в жилом здании в районе Кадыкёй, по данным местных СМИ, стала утечка газа. Губернатор Стамбула Али Ерлыкая сообщил, что в результате инцидента погибли три человека. Правоохранители проверяют на предмет теракта мощный взрыв, прогремевший в Стамбуле в воскресенье, сообщил ранее телеканал A Haber.
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"Это и может быть терактом, и нет. Мы проверяем все детали", - сказал Сойлу во вторник на брифинге, который транслировался по местным телеканал.
По его словам, в связи с инцидентом взяты показания 30 свидетелей, на данный момент связи инцидента с действиями какой-либо террористической организации не выявлено.
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В миреСулейман СойлуСтамбулТурция
 
 
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