https://ria.ru/20221011/stambul-1823011421.html

Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции

Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции - РИА Новости, 11.10.2022

Взрыв в Стамбуле может оказаться терактом, заявил глава МВД Турции

Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв, прогремевший в жилом здании в воскресенье в Стамбуле, может быть терактом. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T10:33

2022-10-11T10:33

2022-10-11T10:33

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АНКАРА, 11 окт – РИА Новости. Глава МВД Турции Сулейман Сойлу заявил, что мощный взрыв, прогремевший в жилом здании в воскресенье в Стамбуле, может быть терактом.Предварительной причиной мощного взрыва в жилом здании в районе Кадыкёй, по данным местных СМИ, стала утечка газа. Губернатор Стамбула Али Ерлыкая сообщил, что в результате инцидента погибли три человека. Правоохранители проверяют на предмет теракта мощный взрыв, прогремевший в Стамбуле в воскресенье, сообщил ранее телеканал A Haber."Это и может быть терактом, и нет. Мы проверяем все детали", - сказал Сойлу во вторник на брифинге, который транслировался по местным телеканал.По его словам, в связи с инцидентом взяты показания 30 свидетелей, на данный момент связи инцидента с действиями какой-либо террористической организации не выявлено.

https://ria.ru/20221010/putin-1822774810.html

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в мире, сулейман сойлу, стамбул, турция