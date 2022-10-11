20:53 11.10.2022 (обновлено: 23:57 11.10.2022)
В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии
В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на год
Здание американского сената в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
"Для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов", — говорится в документе.
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон намерен провести ревизию отношений с Эр-Риядом, отметив, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.
Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения по сокращению добычи нефти.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
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Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
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