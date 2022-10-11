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В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022
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В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии
В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022
В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии
В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T20:53
2022-10-11T23:57
сша
саудовская аравия
в мире
ричард блюменталь
опек
владимир путин
джо байден
джон кирби
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь."Для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов", — говорится в документе.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон намерен провести ревизию отношений с Эр-Риядом, отметив, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения по сокращению добычи нефти.На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
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сша
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сша, саудовская аравия, в мире, ричард блюменталь, опек, владимир путин, джо байден, джон кирби
США, Саудовская Аравия, В мире, Ричард Блюменталь, ОПЕК, Владимир Путин, Джо Байден, Джон Кирби
20:53 11.10.2022 (обновлено: 23:57 11.10.2022)
 
В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии

В сенат США внесли проект закона о прекращении продаж оружия Саудовской Аравии на год

© Fotolia / W.ScottЗдание американского сената в Вашингтоне
Здание американского сената в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Fotolia / W.Scott
Здание американского сената в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь.
"Для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов", — говорится в документе.
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Вчера, 16:23Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
МВФ понизил прогноз средних цен на нефть
Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон намерен провести ревизию отношений с Эр-Риядом, отметив, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.
Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения по сокращению добычи нефти.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
Верховный представитель Евросоюза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель - РИА Новости, 1920, 07.10.2022
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Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
Президент США Джо Байден - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
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СШАСаудовская АравияВ миреРичард БлюментальОПЕКВладимир ПутинДжо БайденДжон Кирби
 
 
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