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В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии

В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии - РИА Новости, 11.10.2022

В сенат США внесли проект о приостановке продаж оружия Саудовской Аравии

В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:53

2022-10-11T20:53

2022-10-11T23:57

сша

саудовская аравия

в мире

ричард блюменталь

опек

владимир путин

джо байден

джон кирби

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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. В сенат США внесли проект о прекращении на год продажи оружия Саудовской Аравии, сообщил сенатор Ричард Блюменталь."Для обеспечения временного приостановления прямых коммерческих и зарубежных военных продаж Королевству Саудовская Аравия оружия и боеприпасов", — говорится в документе.Как заявила пресс-секретарь Белого дома Карин Жан-Пьер, Вашингтон намерен провести ревизию отношений с Эр-Риядом, отметив, что, решив сократить добычу, члены ОПЕК+ солидаризовались с Россией.Ранее во вторник координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби заявил о готовности Джо Байдена пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения по сокращению добычи нефти.На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".

https://ria.ru/20221011/neft-1823152701.html

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сша

саудовская аравия

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Евгения Нефедова

Евгения Нефедова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Евгения Нефедова

сша, саудовская аравия, в мире, ричард блюменталь, опек, владимир путин, джо байден, джон кирби