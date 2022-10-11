https://ria.ru/20221011/ssha-1823144274.html

США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 11.10.2022

США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:55

2022-10-11T15:55

2022-10-11T16:59

в мире

джон кирби

сша

саудовская аравия

опек

джо байден

цены на нефть

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804712188_0:38:3067:1763_1920x0_80_0_0_151717c68564e7dd35aa5a0cffeea644.jpg

ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сообщил он.По словам чиновника, Джо Байден готов работать с конгрессом для определения вектора отношений с Эр-Риядом, добавив, что американский лидер был разочарован последним решением по сокращению добычи.На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".

https://ria.ru/20221011/neft-1823152701.html

https://ria.ru/20221010/amerika-1822637706.html

сша

саудовская аравия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, джон кирби, сша, саудовская аравия, опек, джо байден, цены на нефть