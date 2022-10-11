15:55 11.10.2022 (обновлено: 16:59 11.10.2022)
США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Координатор Совбеза США Кирби: Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
"Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сообщил он.
По словам чиновника, Джо Байден готов работать с конгрессом для определения вектора отношений с Эр-Риядом, добавив, что американский лидер был разочарован последним решением по сокращению добычи.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
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