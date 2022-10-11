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США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 11.10.2022
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США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией - РИА Новости, 11.10.2022
США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией
Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:55
2022-10-11T16:59
в мире
джон кирби
сша
саудовская аравия
опек
джо байден
цены на нефть
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN."Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сообщил он.По словам чиновника, Джо Байден готов работать с конгрессом для определения вектора отношений с Эр-Риядом, добавив, что американский лидер был разочарован последним решением по сокращению добычи.На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки. Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
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в мире, джон кирби, сша, саудовская аравия, опек, джо байден, цены на нефть
В мире, Джон Кирби, США, Саудовская Аравия, ОПЕК, Джо Байден, Цены на нефть
15:55 11.10.2022 (обновлено: 16:59 11.10.2022)
 
США заявили о готовности пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

Координатор Совбеза США Кирби: Байден готов пересмотреть отношения с Саудовской Аравией

© Фото : DoD / Lisa FerdinandoАмериканский флаг
Американский флаг - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : DoD / Lisa Ferdinando
Американский флаг. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 11 окт — РИА Новости. Соединенные Штаты считают необходимым пересмотреть отношения с Саудовской Аравией после решения ОПЕК+ о сокращении добычи нефти, заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби в интервью телеканалу CNN.
"Президент ясно дал понять, что эти отношения мы должны продолжать переоценивать", — сообщил он.
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По словам чиновника, Джо Байден готов работать с конгрессом для определения вектора отношений с Эр-Риядом, добавив, что американский лидер был разочарован последним решением по сокращению добычи.
На прошлой неделе страны ОПЕК+ договорились сократить добычу нефти с ноября сразу на два миллиона баррелей в сутки. Организация объяснила это решение неопределенностями в мировой экономике и на рынке нефти. Несмотря на энергетический кризис, с которым столкнулись европейские страны, и рост цен на энергоносители в других регионах, этот шаг поддержали все участники сделки.
Президент США назвал это решение разочаровывающим и недальновидным, а также заявил, что администрация проведет консультации с конгрессом по дополнительным инструментам и возможностям сокращения контроля цен на энергоносители со стороны ОПЕК.
В Кремле, в свою очередь, назвали решение стран-экспортеров победой здравого смысла, свою роль в которой "сыграли и визиты Владимира Путина в Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты в 2019 году".
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В миреДжон КирбиСШАСаудовская АравияОПЕКДжо БайденЦены на нефть
 
 
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