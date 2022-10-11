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Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
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Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ
Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2022
Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ
Американские чиновники не собираются бойкотировать заседания G20 в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:23
2022-10-11T15:23
в мире
джанет йеллен
россия
большая двадцатка
украина
министерство финансов сша
антон силуанов
сша
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американские чиновники не собираются бойкотировать заседания G20 в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации РФ на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из минфина США.В апреле сообщалось, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова."Глава минфина и другие должностные лица вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут россияне и осудить действия страны на Украине", - говорится в сообщении агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221011/g20-1823092212.html
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в мире, джанет йеллен, россия, большая двадцатка, украина, министерство финансов сша, антон силуанов, сша, индонезия
В мире, Джанет Йеллен, Россия, Большая двадцатка, Украина, Министерство финансов США, Антон Силуанов, США, Индонезия
15:23 11.10.2022
 
Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ

Bloomberg: чиновники США не будут бойкотировать предстоящие встречи G20 из-за России

© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в медиабанкФлаг у посольства США в Москве
Флаг у посольства США в Москве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Антон Денисов
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Флаг у посольства США в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американские чиновники не собираются бойкотировать заседания G20 в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации РФ на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из минфина США.
В апреле сообщалось, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова.
Президент РФ Владимир Путин и президент США Джо Байден перед началом российско-американских переговоров в расширенном составе на вилле Ла Гранж в Женеве - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 13:28
Лавров ответил на вопрос о возможности встречи Путина и Байдена на G20
"Глава минфина и другие должностные лица вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут россияне и осудить действия страны на Украине", - говорится в сообщении агентства.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
Сотрудники противопожарной службы МЧС ДНР во время тушения пожара, возникшего в результате обстрела со стороны ВСУ - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 20:41
Офицер США в эфире открыл глаза ведущему на геноцид русских на Украине
 
В миреДжанет ЙелленРоссияБольшая двадцаткаУкраинаМинистерство финансов СШААнтон СилуановСШАИндонезия
 
 
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