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Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ

Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ - РИА Новости, 11.10.2022

Чиновники США не будут бойкотировать выступления России на G20, пишут СМИ

Американские чиновники не собираются бойкотировать заседания G20 в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:23

2022-10-11T15:23

2022-10-11T15:23

в мире

джанет йеллен

россия

большая двадцатка

украина

министерство финансов сша

антон силуанов

сша

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Американские чиновники не собираются бойкотировать заседания G20 в Вашингтоне на этой неделе, как они это сделали в апреле в знак протеста против спецоперации РФ на Украине, передает агентство Блумберг со ссылкой на чиновника из минфина США.В апреле сообщалось, что чиновники из ряда стран, в том числе министр финансов США Джанет Йеллен, покинули встречу G20 в Вашингтоне во время начала выступления министра финансов России Антона Силуанова."Глава минфина и другие должностные лица вместо этого планируют опровергнуть то, что скажут россияне и осудить действия страны на Украине", - говорится в сообщении агентства.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221011/g20-1823092212.html

https://ria.ru/20221010/ofitser-1822954501.html

россия

украина

сша

индонезия

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в мире, джанет йеллен, россия, большая двадцатка, украина, министерство финансов сша, антон силуанов, сша, индонезия