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Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков - РИА Новости, 11.10.2022
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Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков
Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков - РИА Новости, 11.10.2022
Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков
"Метания" США по диалогу с Россией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, РФ же РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T09:05
2022-10-11T10:17
в мире
сша
россия
сергей рябков
никита хрущев
джон кеннеди (политик)
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Метания" США по диалогу с Россией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, РФ же от диалога не отказывается, но он должен быть равноправным, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что российско-американские отношения находятся сейчас "в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны"."Русофобски настроенные американские элиты мыслят иррационально, подталкивая руководство США к открытой конфронтации с Россией, а в конечном счете - к безответственному нагнетанию международной напряженности", - сказал высокопоставленный дипломат.Оценивая шансы на создание доверительного канала общения между лидерами РФ и США, подобного тому, что был установлен в свое время Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, Рябков подчеркнул, что нынешняя американская администрация "сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции".Замминистра добавил, что эти рестрикции в Вашингтоне объявляются то "калечащими", то "адскими", но по большому счету они не работают."Разорвать в клочья" нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та "не изменит поведение", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, насколько существующие способы коммуникации между Москвой и Вашингтоном эффективны для того, чтобы Карибский кризис не повторился."Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов", - подчеркнул замминистра.
https://ria.ru/20221011/rossiya-1822987949.html
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в мире, сша, россия, сергей рябков, никита хрущев, джон кеннеди (политик)
В мире, США, Россия, Сергей Рябков, Никита Хрущев, Джон Кеннеди (политик)
09:05 11.10.2022 (обновлено: 10:17 11.10.2022)
 
Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков

Замглавы МИД Рябков: США провалились в попытках создать антироссийскую коалицию

© РИА Новости / Нина Зотина / Перейти в медиабанкЗаместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков
Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Нина Зотина
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Заместитель министра иностранных дел Российской Федерации Сергей Рябков. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Метания" США по диалогу с Россией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, РФ же от диалога не отказывается, но он должен быть равноправным, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.
Он подчеркнул, что российско-американские отношения находятся сейчас "в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны".
Здание МИД России - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 07:46
Рябков предупредил США об опасности эскалации напряженности
"Русофобски настроенные американские элиты мыслят иррационально, подталкивая руководство США к открытой конфронтации с Россией, а в конечном счете - к безответственному нагнетанию международной напряженности", - сказал высокопоставленный дипломат.
Оценивая шансы на создание доверительного канала общения между лидерами РФ и США, подобного тому, что был установлен в свое время Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, Рябков подчеркнул, что нынешняя американская администрация "сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции".
Замминистра добавил, что эти рестрикции в Вашингтоне объявляются то "калечащими", то "адскими", но по большому счету они не работают.
"Разорвать в клочья" нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та "не изменит поведение", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, насколько существующие способы коммуникации между Москвой и Вашингтоном эффективны для того, чтобы Карибский кризис не повторился.
"Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов", - подчеркнул замминистра.
Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 04:44
Рябков заявил, что Россия никому не угрожает применением ядерного оружия
 
В миреСШАРоссияСергей РябковНикита ХрущевДжон Кеннеди (политик)
 
 
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