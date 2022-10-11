https://ria.ru/20221011/ssha-1822994749.html

Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков

Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков - РИА Новости, 11.10.2022

Администрация США сама загнала себя в угол, заявил Рябков

"Метания" США по диалогу с Россией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, РФ же РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T09:05

2022-10-11T09:05

2022-10-11T10:17

в мире

сша

россия

сергей рябков

никита хрущев

джон кеннеди (политик)

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. "Метания" США по диалогу с Россией вызваны провалом в попытках сколотить антироссийскую коалицию, нынешняя администрация США сама загнала себя в изоляцию, РФ же от диалога не отказывается, но он должен быть равноправным, заявил РИА Новости замглавы российского МИД Сергей Рябков.Он подчеркнул, что российско-американские отношения находятся сейчас "в крайне плачевном состоянии, на уровне, сопоставимом с пиковыми моментами холодной войны"."Русофобски настроенные американские элиты мыслят иррационально, подталкивая руководство США к открытой конфронтации с Россией, а в конечном счете - к безответственному нагнетанию международной напряженности", - сказал высокопоставленный дипломат.Оценивая шансы на создание доверительного канала общения между лидерами РФ и США, подобного тому, что был установлен в свое время Никитой Хрущевым и Джоном Кеннеди, Рябков подчеркнул, что нынешняя американская администрация "сама загнала себя в изоляцию от России, вводя все новые санкции".Замминистра добавил, что эти рестрикции в Вашингтоне объявляются то "калечащими", то "адскими", но по большому счету они не работают."Разорвать в клочья" нашу экономику, уверенно выдерживающую удар, не получается. Провалились и попытки сколотить международную антироссийскую коалицию, более широкую, чем традиционная связка США и их вассалов. Отсюда, собственно, проистекают метания Вашингтона, который не может определиться, нужно ли разговаривать с Москвой или становиться в позу, отказываясь от прямого диалога, пока та "не изменит поведение", - заявил Рябков, отвечая на вопрос, насколько существующие способы коммуникации между Москвой и Вашингтоном эффективны для того, чтобы Карибский кризис не повторился."Со своей стороны не отказываемся от контактов. Исходим из того, что говорить всегда лучше, чем не говорить. Но такое общение должно выстраиваться на основе взаимного уважения и учета интересов", - подчеркнул замминистра.

https://ria.ru/20221011/rossiya-1822987949.html

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Екатерина Зайцева

Екатерина Зайцева

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Екатерина Зайцева

в мире, сша, россия, сергей рябков, никита хрущев, джон кеннеди (политик)