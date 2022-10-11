https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823137549.html

Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине

Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.10.2022

Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине

Участники акции "Добрые письма" отправили более 15 тысяч посланий со словами поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:35

2022-10-11T15:35

2022-10-11T15:36

специальная военная операция на украине

общество

россия

украина

донбасс

российское движение школьников

вооруженные силы рф

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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Участники акции "Добрые письма" отправили более 15 тысяч посланий со словами поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодёжи.Ранее движение запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой дети пишут письма и дарят подарки участникам специальной военной операции.Поучаствовать в акции могут все желающие, передав письма председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи (РДДМ), региональным координаторам Российского движения школьников или кураторам всероссийского конкурса "Большая перемена". Также к акции можно присоединиться онлайн, опубликовав письма в социальных сетях с хештегами "ДобрыеПисьма", "МЫВМЕСТЕ", "РДДМ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.

https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html

россия

украина

донбасс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

общество, россия, украина, донбасс, российское движение школьников, вооруженные силы рф