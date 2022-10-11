https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823137549.html
Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине
Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине - РИА Новости, 11.10.2022
Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине
Участники акции "Добрые письма" отправили более 15 тысяч посланий со словами поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, говорится в... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T15:35
2022-10-11T15:35
2022-10-11T15:36
специальная военная операция на украине
общество
россия
украина
донбасс
российское движение школьников
вооруженные силы рф
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МОСКВА, 11 окт - РИА Новости. Участники акции "Добрые письма" отправили более 15 тысяч посланий со словами поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, говорится в пресс-релизе Российского движения детей и молодёжи.Ранее движение запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой дети пишут письма и дарят подарки участникам специальной военной операции.Поучаствовать в акции могут все желающие, передав письма председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи (РДДМ), региональным координаторам Российского движения школьников или кураторам всероссийского конкурса "Большая перемена". Также к акции можно присоединиться онлайн, опубликовав письма в социальных сетях с хештегами "ДобрыеПисьма", "МЫВМЕСТЕ", "РДДМ".Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.
https://ria.ru/20221004/sila-1821267129.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, украина, донбасс, российское движение школьников, вооруженные силы рф
Специальная военная операция на Украине, Общество, Россия, Украина, Донбасс, Российское движение школьников, Вооруженные силы РФ
15:35 11.10.2022 (обновлено: 15:36 11.10.2022)
Дети отправили более 15 тысяч писем участникам спецоперации на Украине
Участники акции "Добрые письма" отправили 15 тысяч посланий участникам спецоперации
МОСКВА, 11 окт - РИА Новости.
Участники акции "Добрые письма" отправили более 15 тысяч посланий со словами поддержки и благодарности участникам специальной военной операции, говорится
в пресс-релизе Российского движения детей и молодёжи.
Ранее движение запустило акцию "Добрые письма", в рамках которой дети пишут письма и дарят подарки участникам специальной военной операции.
"Лишь за первые выходные (действия акции) дети отправили солдатам свыше 15 000 писем. Российские дети своими руками создавали открытки, где писали, как сильно они гордятся солдатами и ждут их возвращения в родные города, а также отправляли рисунки и поделки. Тем самым они стремились подарить нашим защитникам частичку своей душевной теплоты и добра", - следует из сообщения.
Поучаствовать в акции могут все желающие, передав письма председателям советов региональных отделений Российского движения детей и молодёжи (РДДМ), региональным координаторам Российского движения школьников или кураторам всероссийского конкурса "Большая перемена". Также к акции можно присоединиться онлайн, опубликовав письма в социальных сетях с хештегами "ДобрыеПисьма", "МЫВМЕСТЕ", "РДДМ".
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима". По заявлению Минобороны РФ, по состоянию на 25 марта российские Вооруженные силы выполнили основные задачи первого этапа спецоперации - существенно снизили боевой потенциал Украины. Главной целью в российском военном ведомстве назвали освобождение Донбасса.