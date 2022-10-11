https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823120982.html

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022

Карта боевых действий на Украине сейчас: военная спецоперация на сегодня

Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 11.10.2022

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T15:33

2022-10-11T15:33

2022-10-11T15:33

инфографика

украина

россия

луганская народная республика

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

донецкая народная республика

запорожская область

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/05/0b/1787963369_0:0:1440:810_1920x0_80_0_0_659cfea29125075eb6f55654dc3f1954.png

С 24 февраля 2022 года Россия проводит на Украине спецоперацию. Смотрите на карте РИА Новости, где сейчас идут военные действия, какие города страдают от обстрелов, а также как продвигаются подразделения сторон.Карта спецоперации на УкраинеО спецоперации Вооруженных сил России на УкраинеРоссийская армия с 24 февраля 2022 года проводит на Украине специальную военную операцию. Ее главной целью является помощь Донецкой и Луганской народным республикам, на территории которых последние восемь лет не прекращались обстрелы. Перед нашими военными поставлена задача минимизировать потери личного состава и мирного населения при выполнении боевых заданий.Данные Минобороны, ДНР и ЛНР на 11 октября 2022 годаЗа минувшие сутки российские подразделения успешно отбили атаки противника на всех направлениях. Российские войска продолжили наносить удары по военным и инфраструктурным объектам Украины. Все цели достигнуты.Параллельно российские войска ликвидировали пункт управления, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, две базы хранения топлива, 156 районов скопления живой силы и техники, 46 артиллерийских расчетов. Истребительная авиация и средства ПВО сбили вертолет Ми-24, семь беспилотников, 15 снарядов РСЗО HIMARS, шесть противорадиолокационных ракет HARM.С начала спецоперации Вооруженные силы России вывели из строя 318 самолетов, 160 вертолетов, 2195 беспилотников, 379 зенитных ракетных комплексов, 868 реактивных систем залпового огня, 5639 танков и других бронемашин, 3465 орудий полевой артиллерии и 6483 единицы автомобильной техники.

украина

россия

луганская народная республика

донецкая народная республика

запорожская область

херсонская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

украина, россия, луганская народная республика, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, донецкая народная республика, запорожская область, херсонская область , спецоперация, министерство обороны рф (минобороны рф), инфографика