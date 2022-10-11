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ВС России уничтожили две украинские топливные базы - РИА Новости, 11.10.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823088750.html
ВС России уничтожили две украинские топливные базы
ВС России уничтожили две украинские топливные базы - РИА Новости, 11.10.2022
ВС России уничтожили две украинские топливные базы
ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:21
2022-10-11T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии около населенного пункта Новое в ДНР. Также российские военные нанесли удары по 46 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военнослужащим и технике ВСУ в 156 районах.Сегодня Вооруженные силы России продолжили наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный спецслужбами соседней страны, и другие нападения на объекты инфраструктуры. На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
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Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS"
ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России.
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безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:21 11.10.2022 (обновлено: 17:25 11.10.2022)
 
ВС России уничтожили две украинские топливные базы

Минобороны России сообщило об уничтожении двух топливных баз ВСУ и складов боеприпасов

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.
"Уничтожены две базы хранения топлива для украинской военной техники в районах городов Днепропетровск и Павлоград Днепропетровской области, пять складов боеприпасов и ракетно-артиллерийского вооружения, в том числе объединенной группировки войск ВСУ "Приморье" в районе города Николаев", — заявили в военном ведомстве.
Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии около населенного пункта Новое в ДНР. Также российские военные нанесли удары по 46 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военнослужащим и технике ВСУ в 156 районах.
Сегодня Вооруженные силы России продолжили наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
10 октября, 15:26Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 10.10.2022
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Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный спецслужбами соседней страны, и другие нападения на объекты инфраструктуры.
На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
Колонна российской военной техники - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 14:39Специальная военная операция на Украине
Россия эффективно достигает поставленных целей на Украине, заявил Песков
 
Специальная военная операция на УкраинеБезопасностьРоссияДонецкая Народная РеспубликаДнепропетровская областьВооруженные силы РФВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
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