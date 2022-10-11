https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823088750.html
ВС России уничтожили две украинские топливные базы
ВС России уничтожили две украинские топливные базы - РИА Новости, 11.10.2022
ВС России уничтожили две украинские топливные базы
ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:21
2022-10-11T13:21
2022-10-11T17:25
специальная военная операция на украине
безопасность
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
вооруженные силы рф
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии около населенного пункта Новое в ДНР. Также российские военные нанесли удары по 46 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военнослужащим и технике ВСУ в 156 районах.Сегодня Вооруженные силы России продолжили наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный спецслужбами соседней страны, и другие нападения на объекты инфраструктуры. На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.
https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html
россия
донецкая народная республика
днепропетровская область
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS"
ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России.
2022-10-11T13:21
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PT4M24S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Россия, Донецкая Народная Республика, Днепропетровская область, Вооруженные силы РФ, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
13:21 11.10.2022 (обновлено: 17:25 11.10.2022)
ВС России уничтожили две украинские топливные базы
Минобороны России сообщило об уничтожении двух топливных баз ВСУ и складов боеприпасов