https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823088750.html

ВС России уничтожили две украинские топливные базы

ВС России уничтожили две украинские топливные базы - РИА Новости, 11.10.2022

ВС России уничтожили две украинские топливные базы

ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:21

2022-10-11T13:21

2022-10-11T17:25

специальная военная операция на украине

безопасность

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

вооруженные силы рф

вооруженные силы украины

министерство обороны рф (минобороны рф)

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МОСКВА, 11 окт — РИА Новости. ВС России уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области, сообщили в Минобороны.Кроме того, оперативно-тактическая и армейская авиация, ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления 66-й механизированной бригады украинской армии около населенного пункта Новое в ДНР. Также российские военные нанесли удары по 46 артиллерийским подразделениям на огневых позициях, военнослужащим и технике ВСУ в 156 районах.Сегодня Вооруженные силы России продолжили наносить массированный удар высокоточным оружием большой дальности по объектам систем военного управления, связи и энергетики Украины, сообщило Минобороны. Там подчеркнули, что цель удара достигнута, все назначенные объекты поражены. Как пояснил Владимир Путин на совещании с постоянными участниками Совбеза, это стало ответом на теракт на Крымском мосту, устроенный спецслужбами соседней страны, и другие нападения на объекты инфраструктуры. На Украине сообщали о взрывах в Киеве и Киевской области, Харькове, Одессе, Днепропетровске, Львове и Львовской области, Ивано-Франковске, Тернополе, Хмельницком, Конотопе, Ровенской и Полтавской областях, Запорожье, Виннице, Сумах, Житомире. В столице страны ввели почасовое отключение электроэнергии из-за повреждений инфраструктурных объектов. В нескольких регионах пропало электроснабжение. Также в стране задерживается почти половина поездов, сообщили "Украинские железные дороги". Президент Владимир Зеленский заявил, что 12 человек погибли, более 80 пострадали.

https://ria.ru/20221011/tseli-1823117740.html

россия

донецкая народная республика

днепропетровская область

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Ольга Фомченкова

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Конашенков: "Уничтожен склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS" ВС РФ уничтожили две украинские топливные базы в Днепропетровской области и склад боеприпасов с реактивными снарядами к HIMARS в ДНР, заявили в Минобороны России. 2022-10-11T13:21 true PT4M24S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, россия, донецкая народная республика, днепропетровская область, вооруженные силы рф, вооруженные силы украины, министерство обороны рф (минобороны рф)