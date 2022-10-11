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ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец
ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 11.10.2022
ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец
При очередной попытке форсировать реку Жеребец за сутки войска Украины потеряли около 100 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:09
2022-10-11T13:09
2022-10-11T17:26
специальная военная операция на украине
безопасность
вооруженные силы украины
луганская народная республика
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. При очередной попытке форсировать реку Жеребец за сутки войска Украины потеряли около 100 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, сообщили в министерстве, войска Украины силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородка и Нововодяное Луганской Народной Республики."Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - рассказали в ведомстве.
луганская народная республика
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Вооруженные силы Украины, Луганская Народная Республика
13:09 11.10.2022 (обновлено: 17:26 11.10.2022)
ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец
Минобороны России: ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец в ЛНР