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ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец

ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец - РИА Новости, 11.10.2022

ВСУ вновь предприняли неудачную попытку форсировать реку Жеребец

При очередной попытке форсировать реку Жеребец за сутки войска Украины потеряли около 100 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:09

2022-10-11T13:09

2022-10-11T17:26

специальная военная операция на украине

безопасность

вооруженные силы украины

луганская народная республика

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. При очередной попытке форсировать реку Жеребец за сутки войска Украины потеряли около 100 военных, сообщили во вторник в Минобороны РФ.На Краснолиманском направлении, сообщили в министерстве, войска Украины силами до двух ротных тактических групп попытались в очередной раз форсировать реку Жеребец в направлениях населенных пунктов Райгородка и Нововодяное Луганской Народной Республики."Упреждающим огневым поражением две наводимые переправы разрушены. Уничтожено до 20 украинских военнослужащих и четыре пикапа. Выдвинувшаяся к ним на помощь рота 66-й механизированной бригады ВСУ попала на минное поле, где часть военной техники подорвалась. Личный состав был поражен огнем российской артиллерии. Уничтожено более 80 украинских военнослужащих, восемь боевых бронированных машин и четыре пикапа", - рассказали в ведомстве.

луганская народная республика

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, вооруженные силы украины, луганская народная республика