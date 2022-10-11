https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823041959.html
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 11.10.2022
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир
Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков."Из наиболее подготовленных, тех, кто уже умеет воевать, резервы подходят. Но надо понимать, что большинству мобилизованных, даже если они имели какой-то опыт раньше, нужно время на их переподготовку, на боевое слаживание частей, в которые они поступили. Поэтому мы рассчитываем на то, что полностью слаженные мобилизованные части подойдут немного позже", - сказал он в эфире "России 24".Фомченков добавил, что в настоящее время боевые действия ведутся в основном теми силами, которые есть, и резервами из числа обученных военных.
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html
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безопасность, здоровье - общество, россия, донбасс
Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Донбасс
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир
Командир БАРС-13 Фомченков: подготовленные резервисты подходят для участия в спецоперации