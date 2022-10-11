https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823041959.html

Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир

Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 11.10.2022

Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир

Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

2022-10-11T11:50

безопасность

здоровье - общество

россия

донбасс

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819590534_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_303b4d53159a74b1537b09159ef182d6.jpg

МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков."Из наиболее подготовленных, тех, кто уже умеет воевать, резервы подходят. Но надо понимать, что большинству мобилизованных, даже если они имели какой-то опыт раньше, нужно время на их переподготовку, на боевое слаживание частей, в которые они поступили. Поэтому мы рассчитываем на то, что полностью слаженные мобилизованные части подойдут немного позже", - сказал он в эфире "России 24".Фомченков добавил, что в настоящее время боевые действия ведутся в основном теми силами, которые есть, и резервами из числа обученных военных.

https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html

россия

донбасс

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

безопасность, здоровье - общество, россия, донбасс