Рейтинг@Mail.ru
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 11.10.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823041959.html
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир - РИА Новости, 11.10.2022
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир
Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:50
2022-10-11T11:50
безопасность
здоровье - общество
россия
донбасс
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819590534_0:59:1281:779_1920x0_80_0_0_303b4d53159a74b1537b09159ef182d6.jpg
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков."Из наиболее подготовленных, тех, кто уже умеет воевать, резервы подходят. Но надо понимать, что большинству мобилизованных, даже если они имели какой-то опыт раньше, нужно время на их переподготовку, на боевое слаживание частей, в которые они поступили. Поэтому мы рассчитываем на то, что полностью слаженные мобилизованные части подойдут немного позже", - сказал он в эфире "России 24".Фомченков добавил, что в настоящее время боевые действия ведутся в основном теми силами, которые есть, и резервами из числа обученных военных.
https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html
россия
донбасс
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/1a/1819590534_81:0:1198:838_1920x0_80_0_0_7f0b912c4baaa1428bf9a1a334b9c4d2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
безопасность, здоровье - общество, россия, донбасс
Безопасность, Здоровье - Общество, Россия, Донбасс
11:50 11.10.2022
 
Подготовленные резервы подходят для участия в спецоперации, заявил командир

Командир БАРС-13 Фомченков: подготовленные резервисты подходят для участия в спецоперации

© Фото : Сергей Аксенов / TelegramРезервисты из Крыма и Севастополя принимают воинскую присягу
Резервисты из Крыма и Севастополя принимают воинскую присягу - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© Фото : Сергей Аксенов / Telegram
Резервисты из Крыма и Севастополя принимают воинскую присягу . Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Российские резервисты из числа наиболее хорошо подготовленных мобилизованных прибывают в Донбасс для участия в спецоперации, заявил командир добровольческого батальона "Русский легион" БАРС-13 Сергей Фомченков.
"Из наиболее подготовленных, тех, кто уже умеет воевать, резервы подходят. Но надо понимать, что большинству мобилизованных, даже если они имели какой-то опыт раньше, нужно время на их переподготовку, на боевое слаживание частей, в которые они поступили. Поэтому мы рассчитываем на то, что полностью слаженные мобилизованные части подойдут немного позже", - сказал он в эфире "России 24".
Фомченков добавил, что в настоящее время боевые действия ведутся в основном теми силами, которые есть, и резервами из числа обученных военных.
Мобилизованные граждане во время занятий по боевой подготовке - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 11:28Специальная военная операция на Украине
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации
 
БезопасностьЗдоровье - ОбществоРоссияДонбасс
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала