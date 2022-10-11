https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации - РИА Новости, 11.10.2022
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации
Жители Приморья, желающие участвовать в специальной военной операции на Украине, выстраиваются в очередь, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T11:28
2022-10-11T11:28
2022-10-11T11:28
специальная военная операция на украине
безопасность
олег кожемяко
донбасс
украина
приморский край
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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Жители Приморья, желающие участвовать в специальной военной операции на Украине, выстраиваются в очередь, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.Ранее сообщалось, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине."Если раньше мы брали всех потоком, то сейчас уже ставим на ожидание желающих записаться в добровольцы", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.По его словам, добровольцы перед отправкой проходят месячное обучение на полигоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
https://ria.ru/20221010/dobrovoltsy-1822890469.html
донбасс
украина
приморский край
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем
21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины.
2022-10-11T11:28
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РИА Новости
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безопасность, олег кожемяко, донбасс, украина, приморский край
Специальная военная операция на Украине, Безопасность, Олег Кожемяко, Донбасс, Украина, Приморский край
Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации
Кожемяко: добровольцы в Приморье для участия в спецоперации записываются в батальон "Тигр"
ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости.
Жители Приморья, желающие участвовать в специальной военной операции на Украине, выстраиваются в очередь, сообщает
правительство региона со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.
Ранее сообщалось, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине.
"Если раньше мы брали всех потоком, то сейчас уже ставим на ожидание желающих записаться в добровольцы", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.
По его словам, добровольцы перед отправкой проходят месячное обучение на полигоне.
"Мы обеспечиваем их средствами наблюдения, слежения. После этого батальон идет на фронт. А мы, соответственно, сразу начинаем новый набор, но уже по спискам, в которые записались добровольцы и ждут своей очереди", - отметил глава региона.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.