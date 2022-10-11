https://ria.ru/20221011/spetsoperatsiya-1823030367.html

Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации

Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации - РИА Новости, 11.10.2022

Добровольцы в Приморье выстраиваются в очередь для участия в спецоперации

Жители Приморья, желающие участвовать в специальной военной операции на Украине, выстраиваются в очередь, сообщает правительство региона со ссылкой на... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T11:28

2022-10-11T11:28

2022-10-11T11:28

специальная военная операция на украине

безопасность

олег кожемяко

донбасс

украина

приморский край

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ВЛАДИВОСТОК, 11 окт – РИА Новости. Жители Приморья, желающие участвовать в специальной военной операции на Украине, выстраиваются в очередь, сообщает правительство региона со ссылкой на губернатора Олега Кожемяко.Ранее сообщалось, что в Приморье формируется добровольческий батальон "Тигр" для участия в спецоперации на Украине."Если раньше мы брали всех потоком, то сейчас уже ставим на ожидание желающих записаться в добровольцы", - приводятся в сообщении слова Кожемяко.По его словам, добровольцы перед отправкой проходят месячное обучение на полигоне.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.

https://ria.ru/20221010/dobrovoltsy-1822890469.html

донбасс

украина

приморский край

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"Мы все идем одной семьей" – мобилизованные делятся боевым настроем 21 сентября президентом России был издан указ о частичной мобилизации на территории РФ. Мобилизованные граждане проходят обучение на курсах боевой подготовки в разных регионах России. Военнослужащие делятся боевым настроем и считают своим долгом встать на защиту Родины. 2022-10-11T11:28 true PT2M53S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

безопасность, олег кожемяко, донбасс, украина, приморский край