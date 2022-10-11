https://ria.ru/20221011/spch-1823232469.html

В СПЧ ООН вошли четырнадцать стран

В СПЧ ООН вошли четырнадцать стран - РИА Новости, 11.10.2022

В СПЧ ООН вошли четырнадцать стран

Алжир, Бангладеш, Бельгия, Чили, Коста-Рика, Грузия, Германия, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Румыния, ЮАР, Судан, Вьетнам вошли в состав Совета по правам... РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T20:45

2022-10-11T20:45

2022-10-11T20:45

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ООН, 11 окт – РИА Новости. Алжир, Бангладеш, Бельгия, Чили, Коста-Рика, Грузия, Германия, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Румыния, ЮАР, Судан, Вьетнам вошли в состав Совета по правам человека ООН на период с 2023 по 2025 годы, заявил на заседании ГА ООН председатель Генассамблеи Чаба Короши.Во вторник в Генассамблее прошли выборы членов СПЧ."Следующие 14 государств избраны членами СПЧ на три года с 1 января 2023: Алжир, Бангладеш, Бельгия, Чили, Коста-Рика, Грузия, Германия, Киргизия, Мальдивы, Марокко, Румыния, ЮАР, Судан, Вьетнам. Поздравляю эти страны", - сказал Короши.Совет ООН по правам человека состоит из 47 постоянных членов, которые избираются Генассамблеей ООН. Постоянные члены СПЧ имеют право голосовать во время принятия резолюций или спецсессий, которые проводятся Советом. Члены Совета исполняют свои обязанности в ‎течение трех лет и не имеют права на немедленное переизбрание после двух следующих друг за ‎другом сроков полномочий.‎ Совет по правам человека проводит не менее трех регулярных сессий в год общей ‎протяженностью от 10 недель. Они проходят в марте, июне и сентябре.

https://ria.ru/20221011/sdelka-1823218296.html

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в мире, алжир (провинция), оон, генеральная ассамблея оон, бангладеш, бельгия