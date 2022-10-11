https://ria.ru/20221011/solovey-1823107754.html
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.10.2022
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:58
2022-10-11T13:58
2022-10-11T13:58
валерий соловей
россия
европейский суд
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов."Я оспариваю это решение", - сказал Соловей*. По словам публициста, его адвокат Александр Передрук уже подал иск к Минюсту."Я ни на что не рассчитываю, но я знаю, что в международных инстанциях дело мною будет абсолютно точно вытянуто", - отметил Соловей* и добавил, что обратится в Европейский суд по правам человека в случае, если российский суд вынесет решение не в его пользу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
https://ria.ru/20221011/yashin-1823067106.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
валерий соловей, россия, европейский суд, происшествия, иноагенты
Валерий Соловей, Россия, Европейский суд, Происшествия, иноагенты
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
Публицист Соловей сообщил, что обжалует решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов