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Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.10.2022
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Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.10.2022
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов
Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов. РИА Новости, 11.10.2022
2022-10-11T13:58
2022-10-11T13:58
валерий соловей
россия
европейский суд
происшествия
иноагенты
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов."Я оспариваю это решение", - сказал Соловей*. По словам публициста, его адвокат Александр Передрук уже подал иск к Минюсту."Я ни на что не рассчитываю, но я знаю, что в международных инстанциях дело мною будет абсолютно точно вытянуто", - отметил Соловей* и добавил, что обратится в Европейский суд по правам человека в случае, если российский суд вынесет решение не в его пользу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html
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валерий соловей, россия, европейский суд, происшествия, иноагенты
Валерий Соловей, Россия, Европейский суд, Происшествия, иноагенты
13:58 11.10.2022
 
Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов

Публицист Соловей сообщил, что обжалует решение Минюста о внесении его в реестр иноагентов

© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в медиабанкВалерий Соловей
Валерий Соловей - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Валерий Соловей. Архивное фото
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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов.
"Я оспариваю это решение", - сказал Соловей*. По словам публициста, его адвокат Александр Передрук уже подал иск к Минюсту.
Оппозиционный политик Владимир Кара-Мурза, подозреваемый в распространении фейков о российской армии, на заседании суда - РИА Новости, 1920, 10.10.2022
10 октября, 16:46
Суд продлил на два месяца арест Кара-Мурзы*
"Я ни на что не рассчитываю, но я знаю, что в международных инстанциях дело мною будет абсолютно точно вытянуто", - отметил Соловей* и добавил, что обратится в Европейский суд по правам человека в случае, если российский суд вынесет решение не в его пользу.
* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента
Депутат муниципального округа Красносельский Илья Яшин в Басманном районном суде Москвы - РИА Новости, 1920, 11.10.2022
Вчера, 12:39
Мосгорсуд проверит законность продления ареста Яшину*
 
Валерий СоловейРоссияЕвропейский судПроисшествияиноагенты
 
 
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