https://ria.ru/20221011/solovey-1823107754.html

Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов

Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов - РИА Новости, 11.10.2022

Публицист Соловей* оспорил внесение в реестр иноагентов

Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов. РИА Новости, 11.10.2022

2022-10-11T13:58

2022-10-11T13:58

2022-10-11T13:58

валерий соловей

россия

европейский суд

происшествия

иноагенты

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МОСКВА, 11 окт – РИА Новости. Историк Валерий Соловей* сообщил РИА Новости, что обжалует решение Министерства юстиции РФ от 9 сентября о внесении его в реестр иностранных агентов."Я оспариваю это решение", - сказал Соловей*. По словам публициста, его адвокат Александр Передрук уже подал иск к Минюсту."Я ни на что не рассчитываю, но я знаю, что в международных инстанциях дело мною будет абсолютно точно вытянуто", - отметил Соловей* и добавил, что обратится в Европейский суд по правам человека в случае, если российский суд вынесет решение не в его пользу.* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

https://ria.ru/20221010/kara-murza-1822873896.html

https://ria.ru/20221011/yashin-1823067106.html

россия

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Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

валерий соловей, россия, европейский суд, происшествия, иноагенты